Déplacement d'Emmanuel Macron dans le Lot : "C'est très bien que le Président ne reste pas qu'à Paris"

Emmanuel Macron est dans le Lot ce mercredi et ce jeudi. Son déplacement est plutôt bien accueilli à Saint-Cirq-Lapopie, où il est déjà venu à trois reprises. Reportage.

Emmanuel Macron dans le Lot ce mercredi et ce jeudi. Le Président entame une série d'une dizaine de de déplacements jusqu'en juillet, pour "prendre le pouls" des Français. Il se rend notamment à Saint-Cirq-Lapopie, village du poète surréaliste André Breton, qui attire de nombreux touristes.

Les rues pavées et l'église de Saint-Cirq-Lapopie © Radio France - Clémence Fulleda

Le Président a ses habitudes

Emmanuel Macron doit arriver dans le village médiéval à 17h ce mercredi 2 juin ; il va rencontrer des habitants et des commerçants, puis échanger avec le conseil municipal. Le soir, il devrait dormir à l'hôtel spa Le Saint-Cirq, à Tour-de-Faure, juste à côté, où il a ses habitudes. Lorsque l'on entre dans l'établissement, on voit en effet trois photos souvenirs affichéesà: l'une date de juillet 2016, l'autre de février 2017 et la dernière de janvier 2019, juste avant le grand débat national organisé à Souillac, après la crise des gilets jaunes. Eric Viven, le patron, se dit "très honoré" de la nouvelle visite d'Emmanuel Macron dans le département.

Les photos souvenirs avec Emmanuel Macron, entre autres, à l'hôtel Le Saint-Cirq © Radio France - Clémence Fulleda

De l'hôtel, la vue sur Saint-Cirq-Lapopie © Maxppp - Clémence Fulleda

Un Président attendu

Lorsque l'on se balade dans les rues de Saint-Cirq-Lapopie, les touristes ne sont pas encore complètement de sortie. Alors, les commerçants et les restaurateurs espèrent que la visite d'Emmanuel Macron donnera "un coup de fouet"au tourisme. Brigitte par exemple, rêve de le voir entrer dans sa boutique de produits du terroir. "J'aimerais beaucoup qu'il vienne dans ma boutique ! Certains parlent d'un déplacement lié à la présidentielle, mais c'est très bien que le Président ne reste pas qu'à Paris, car parfois nos territoires sont délaissés." Sébastien, restaurateur, lui aussi veut croire que les caméras braquées sur les ruines du château ou l'église du XVe siècle : "C'est toujours une bonne chose d'avoir de la visite !". Quant aux habitants, ils sont divisés. Certains parlent d'un "coup de com'", d'autres croient à un effet bénéfique. En tout cas le maire Gérard Miquel, se plaît à rappeler que quand Saint-Cirq-Lapopie a été désigné village préféré des Français, en 2012, dans l'émission télé de Stéphane Bern, les appels à l'office de tourisme avaient explosé. Selon son prédécesseur, Gilles Hardeveld, la commune était alors passée de 400.000 visiteurs auparavant, à 650.000 visiteurs par an.

Martel et Cahors jeudi

Le lendemain, le jeudi, Emmanuel Macron se rendra à Martel, à 80km au nord. Martel et ses maisons à colombages, sa halle à la charpente de châtaignier. Là, le chef de l'Etat va déjeuner avec une trentaine d' habitants pour discuter notamment du déconfinement. Puis, il se rend à Cahors échanger vers 16h avec les élus du Lot en préfecture. Il devrait préciser les perspectives pour le tourisme cet été.