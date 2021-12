Déplacement de Gabriel Attal et Amélie de Montchalin à Thouars sur "les enjeux du quotidien"

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et Amélie de Montchalin ministre de la transformation et de la fonction publiques ont poursuivi leur déplacement à Thouars (Deux-Sèvres) ce vendredi 3 décembre sur des thèmes allant de la vaccination à la redynamisation des centres-villes.

Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publiques et Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement sont passés par le marché des Halles de Thouars

Après une réunion publique ce jeudi 2 décembre à Thouars, Gabriel Attal porte-parole du gouvernement, et Amélie de Montchalin ministre de la transformation et de la fonction publiques, ont passé une partie de la journée de ce vendredi 3 décembre à sillonner la ville du le nord Deux-Sèvres. "Un déplacement consacré à des enjeux du quotidien des Français sur la redynamisation des centres-villes, sur l'accès au numérique à la fibre, puis évidemment sur la santé et l'épidémie de covid-19", indique Gabriel Attal.

"L'objectif prioritaire dans notre gouvernement autour du président de République, c'est de réparer les fractures. C'est de s'assurer que dans tous les territoires, la vie quotidienne change sur des enjeux de santé sur des enjeux d'emploi, sur les enjeux d'une vie commerçante et venir dans une petite ville comme Thouars, a a beaucoup de sens à un moment où on voit bien que certains préfèrent justement diviser, les Français préfèrent se lancer dans des descriptions d'un pays qui serait sur le déclin", détaille Amélie de Montchalin.

On investit dans les centres hospitaliers de proximité

Au Brazza, café du centre-ville, la discussion s'engage avec des Thouarsais sur la santé. "Il faudrait surtout trouver des toubibs à Faye-l'Abbesse", lance Jean-Marie. L'occasion pour Amélie de Montchalin de revenir sur les annonces d'investissements annoncés ce jeudi dans le cadre du Ségur de la santé. Une enveloppe de 22 millions d'euros est prévue pour le CHNDS.

"C'est une très grande rupture avec ce qui se faisait encore il y a plusieurs quinquennats où les moyens qui étaient mis sur l'hôpital étaient surtout destinés aux très grands centres hospitaliers des très grandes métropoles. Nous, on a fait le choix d'abord de faire deux fois plus d'efforts que tout ce qui a été fait en dix ans, entre 2007 et 2017. C'était moins de 10 milliards d'euros qui ont été donnés aux hôpitaux. Nous, on investit 19 milliards et on investit dans les centres hospitaliers de proximité", détaille la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

La ministre et le porte-parole du gouvernement ont ensuite déambulé sur le marché. Ils ont notamment été interpellés sur la question de la vaccination. "Si on pouvait trouver un créneau à Thouars se serait bien", dit une habitante.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'objectif c'est de permettre aux Français de passer Noël ensemble

Sur la difficulté de prendre rendez-vous, Gabriel Attal a tenu à rassurer : "les doses sont là. Nous avons les bras pour vacciner, nous rouvrons des centres de vaccination chaque jour et des créneaux supplémentaires sont ajoutés". A la maison de santé de Thouars par exemple, la capacité de vaccination va être doublée la semaine prochaine, passant de 500 à 1000. Le porte-parole du gouvernement a également rappelé l'importance des gestes barrières. "L'objectif c'est de permettre aux Français de passer Noël ensemble".