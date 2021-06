" Depuis 2017, le RN augmente à chaque fois son score entre les deux tours", Aleksandar Nikolic, région Centre

Il fait la course en tête dans les sondages et reçoit la visite aujourd'hui de Marine le Pen. A 10 jours du premier tour des régionales, Aleksandar Nikolic est l'invité ce jeudi matin de France Bleu Touraine.

Qui dirigera la région Centre-Val de Loire pour ces six prochaines années ? L'élection qui s'annonce les 20 et 27 juin prochain s'annonce très serrée. Si l'on regarde les deux sondages Ipsos Sopra Steria pour France Bleu, c'est la liste du Rassemblement National d'Aleksandar Nicolic qui arrive largement en tête avec 28 % des intentions de vote. Mais le second tour s'annonce plus qu'incertain avec le jeu des alliances à gauche comme à droite :

"On est aujourd'hui en position de l'emporter au second tour. Nicolas Forissier de la liste LR a dit qu'il n'était pas dans une logique de fusion. Moi j'ai tendance à le croire. Après peut-être que ce ne sont que des mots. Mais encore une fois, les seuls résultats qui compteront seront ceux des 20 et 27 juin prochain."

En 2015, la liste Front National de l'époque avait obtenu 30% des suffrages au premier tour comme au second et avait perdu les élections

" Oui, mais depuis, que ce soit à la présidentielle de 2017 et aux législatives, ainsi qu'aux municipales de l'an dernier, on constate que systématiquement, on est toujours en capacité d'augmenter nos scores sur les second tour ce qui n'était pas le cas avant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite qui seront déçus de voir les rapprochements qui peut y avoir entre LR et En marche. Mais je pense que ce n'est pas le sujet. L'important c'est de répondre aux préoccupations des gens des habitants de la région."

Justement, la santé est devenue la première préoccupation des électeurs en région Centre

"Chez moi, en Eure-et-Loir, il faut parfois six ou sept mois pour trouver un médecin spécialiste et seulement une semaine en Ile-de-France. Il faut rendre notre territoire attractif".

Sur le salariat des médecins promis par la majorité sortante, jusqu'à 300 médecins directement payés par la région

"Ça peut être une très bonne idée, ça intéresse en effet des médecins, mais les salaires indexés sur la fonction publique sont trop faibles. Et aujourd'hui, il n'y en a que sept sur les 150 voire 300 promis. Il faut avoir plus d'humilité, viser 50 voire 60 médecins mais leur attribuer un meilleur salaire. Après, je crois à la télémédecine qui peut pallier ce manque de médecins. Nous sommes le plus grand désert médical de France. Je pense aussi aux camions de santé mobile pour aller directement à la rencontre des patients dans les communes".

Deuxième préoccupation des électeurs, la sécurité qui n'est pas de la compétence des régions

"Mais on a des leviers possibles. Fournir du matériel pour la police municipale en partenariat avec les communes. Un centre pour intervenir plus facilement dans les transports. Et nouer des partenariats pour mobiliser des gendarmes réservistes dans les transports".

Un projet de parc à thèmes sur Léonard de Vinci pour dynamiser notre région, Aleksandar Nikolic

"Ce parc Léonard de Vinci serait situé dans le nord du Loiret avec un volet innovation et invention pour attirer des entreprises et des touristes. Sans oublier toutes ces œuvres, son art et sa culture. Pour, à la fois valoriser ce patrimoine et se projeter vers l'avenir. Pourquoi dans le Loiret et pas à Amboise ? Plus près du bassin parisien, de l'autoroute A10."