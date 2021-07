"Depuis un an, nous faisons beaucoup de choses nouvelles" à Bordeaux Métropole dit Alain Anziani

Alain Anziani va fêter au mois de juillet son premier anniversaire à la tête de Bordeaux Métropole. Dirigeant une majorité rose et verte, le maire socialiste de Mérignac assume une "recomposition du paysage politique" et critique la droite sur la question des transports.

"Je crois que depuis un an, nous faisons beaucoup de choses nouvelles et je m'en réjouis". Invité de France Bleu Gironde ce mardi, le président socialiste de Bordeaux Métropole Alain Anziani a fait le bilan de sa première année à la tête de Bordeaux Métropole. Il avait été élu le 17 juillet 2020, après le basculement de la Métropole à gauche, grâce aux victoires à Bordeaux, Saint-Médard-en-Jalles, Carbon-Blanc ou Artigues-près-Bordeaux, ravies à la droite aux municipales.

Le premier gros changement a été la fin de 50 ans de cogestion, qui voyaient droite et gauche diriger ensemble Bordeaux Métropole. Une conséquence de ce qu'Alain Anziani appelle un "renversement de table" : l'élection de Pierre Hurmic à Bordeaux.

"Je crois que ce n'était pas possible de faire Bordeaux Métropole sans Bordeaux et donc il fallait évidemment faire une recomposition du paysage politique" assume le maire de Mérignac. Pour autant, il assure que "la porte n'a jamais été fermée" à l'opposition. "Des propositions ont été faites à tous les maires de la métropole pour qu'ils puissent participer à la majorité. Aucun maire ne peut dire qu'il a été maltraité et qu'il y a une inéquité entre les communes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, qu'il ne faut pas avoir un nouveau souffle, qu'il ne faut pas aller de l'avant", dit Alain Anziani.

"Beaucoup d'écologistes" pensent qu'il fallait garder la navette Bordeaux-Orly

Cela donne une majorité écologiste et socialiste qui souffre de quelques divisions, notamment sur la liaison Bordeaux-Orly, qu'Alain Anziani voulait conserver, contrairement aux écologistes. Le président de la Métropole se dit "pour l'aéronautique parce que c'est un puissant moteur de l'innovation". Il parle de "grande bêtise d'avoir supprimé la navette. Mais je pense que beaucoup d'écologistes le pensent, même s'ils ne le disent pas toujours".

Pas de "baguette magique" mais "des mesures puissantes" sur les transports

Sur l'un des dossiers majeurs que doit gérer la Métropole, les transports, il pointe un "échec collectif du dernier mandat" de la droite. "Cela fait dix ans que les questions de mobilité se posent. Quand vous avez autant de congestion en ayant dépensé autant d'argent il y a un petit problème". Alain Anziani appelle donc à "changer le logiciel", par "un ensemble de mesures puissantes". "Faire faire demain un RER métropolitain c'est une mesure très importante, qui coûte d'ailleurs au moins 300 à 400 millions", cite-t-il en exemple.

S'il réfute avoir "une baguette magique", le maire de Mérignac affirme que la Métropole propose de "tout remettre sur la table. Et en septembre, on aura le courage de prendre des décisions". Et cela ne devrait pas passer par un agrandissement des lignes de tramway. "Plus vous avez de longueur de tramway, plus vous avez de risques de pannes. Nous sommes aujourd'hui l'agglomération avec le tramway le plus long".