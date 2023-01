"Député de kermesse, j'en suis fier" : le socialiste Bertrand Petit réélu dans le Pas-de-Calais

Sa précédente élection, au mois de juin 2022, avait été invalidée par le Conseil Constitutionnel car son suppléant René Hocq était inéligible, car déjà remplaçant d'un sénateur. Le socialiste Bertrand Petit a été réélu ce dimanche à l'issue du second tour de l'élection législative partielle dans la 8e circonscription du Pas-de-Calais .

Moins de 30 % de participation

"Je pense que c'est le résultat d'un travail de terrain et de proximité que je mène depuis des années auprès des habitants de la circonscription et auprès des maires des communes. Je crois que nos concitoyens ont besoin d'élus qui soient proches d'eux, qu'on peut saisir facilement, qui sont facilement identifiables, qu'on connaît bien et qui restent fidèles à leur territoire", explique ce lundi Bertrand Petit**, qui a recueilli plus de 66 % des voix** face au candidat du Rassemblement national, Auguste Evrard.

Le scrutin a été marqué par une très forte abstention (plus de 70 %), que le député attribue tant au calendrier de cette élection législative partielle, qu'à un manque de proximité des élus qui font que, selon lui, les citoyens se détournent de la politique.

Dans la manifestation contre la réforme des retraites

En retrouvant son siège à l'Assemblée national, où il siègera au sein du groupe PS, Bertrand Petit arrivera en plein débat sur la réforme des retraites. "Le gouvernement a pris l'habitude de ne pas nous écouter et de dégainer le fameux 49.3 à chaque fois que ça l'arrange. Il faut qu'on maintienne le cap aussi bien à l'Assemblée que dans la rue pour dénoncer cette réforme. Ce mardi, je serai dans la circonscription, aux côtés de ceux qui vont battre le pavé et défiler pour leur témoigner mon soutien et faire en sorte que nous puissions être entendus", explique encore Bertrand Petit.

Le député va également devoir quitter son fauteuil de maire qu'il occupe depuis plus de vingt ans à Saint-Martin-lez-Tatinghem, près de Saint-Omer. "Evidemment, ça va me faire un petit pincement au cœur de laisser mon mandat de maire. On dit souvent que c'est le plus beau des mandats parce qu'on fait des choses dans sa commune, on construit des choses. On parle des maires bâtisseurs, je pense que j'ai été un de ceux-là. Pour autant, je continuerai à aller dans les événements, dans les manifestations, etc. On m'a souvent raillé en disant que j'étais un député de kermesse, mais j'en suis fier. Je continuerai à avoir cette relation de proximité avec les habitants, c'est de cette façon-là que je conçois l'exercice de mon mandat", conclut Bertrand Petit, invité ce lundi matin de France Bleu Nord .