Député depuis 1986, Alain Moyne-Bressand (LR) est éliminé sur la 6e circonscription de l'Isère

Il fait partie de ces députés élus depuis plusieurs mandats à qui les électeurs ont dit "stop" ce dimanche soir. Alain Moyne-Bressand, député depuis 1986, ne retrouvera pas son siège à l'Assemblée Nationale. Le candidat LR voit la candidate de la REM et celui soutenu par le FN lui passer devant.

Alain Moyne-Bressand briguait un 8e mandat à l'Assemblée Nationale "avec la même force et la même forme qu'à ses débuts". C'est ce qu'il confiait à France Bleu Isère fin mai. Ce dimanche soir, les électeurs en ont décidé autrement. Ils ont placé en tête Cendra Motin, candidate de la République en Marche (32.40% des suffrages exprimés) et Gérard Dezempte, maire divers droite de Charvieu-Chavagneux, soutenu par le FN et Debout la France, qui termine 2e (26.60%). Alain Moyne-Bressand est 3e avec 18.06% des suffrages exprimés, mais il ne réunit pas 12.5% des inscrits, il ne peut donc être qualifié pour le 2nd tour.

"Il y a eu une vague de la République en marche, et puis, c'est tout"

Lorsqu'on lui demandait s'il n'avait pas peur de faire la campagne de trop, l'élu de 71 ans répondait "non", affirmait être motivé par le travail de député qui "permet d'apprendre tous les jours comme à l'école". Interrogé ce dimanche soir sur France Bleu Isère, il se disait "naturellement déçu du résultat. Mais quand je vois les scores des candidats de la REM, je constate que les candidats de la droite loyale et républicaine, nous nous trouvions malheureusement en difficulté. C'est comme ça, il y a eu une vague de la République en marche, et puis, c'est tout."

En vue du 2nd tour, il rappelait sur notre antenne "qu'il a soutenu Gérard Dezempte aux départementales quand il était aux Républicains, qu'il a toujours été loyal et qu'il n'a jamais trahi personne, donc je ne trahis pas mes convictions non plus. Cela veut dire que je reste avec mes valeurs." Invité à préciser sa pensée, à la question "vous n’appellerez pas à voter pour lui ?", voici sa réponse : "j'ai certainement avec la République en marche plus de valeurs". Sans plus de précisions.

La réaction des 2 qualifiés du 2nd tour

Pour Cendra Motin, la candidate de la REM, ce résultat est "un peu une surprise car M.Moyne-Bressand tenait sa circonscription depuis plus de 30 ans et que les électeurs lui faisaient confiance depuis tout ce temps-là. Mais c'était aussi un peu attendu quand même. Sur le terrain, les échos qu'on avait allaient dans ce sens là." Gérard Dezempte, lui demande aux électeurs d'Alain Moyne-Bressand de voter pour lui dimanche prochain. "Ses électeurs (ndlr : près de 7.000 au 1er tour) sont naturellement les miens, je l'ai soutenu pendant des années." Et celui qui s'est mis en congé du groupe majoritaire de droite au Département fin mars d'ajouter qu'il "doit discuter ce lundi" avec Alain Moyne-Bressand.

En raison de la loi sur le non cumul des mandats, s'il l'avait emporté lors de cette législative, Alain Moyne-Bressand aurait laissé son poste de maire de Crémieu. Là, il devrait donc logiquement rester en place. Sur sa commune, Cendra Motin totalise 33.36% des suffrages exprimés. Lui termine 2e avec 30.06%.