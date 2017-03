Député PS de Moselle, Michel Liebgott pas d'accord avec Valls "sur le timing" pour soutenir Macron

Le député-maire PS de Fameck, Michel Liebgott, soutien de Manuel Valls en Moselle, n'est pas d'accord avec l'ancien Premier ministre sur le "timing" pour soutenir Emmanuel Macron. Ce jeudi, invité de France Bleu Lorraine, il soutient toujours Benoit Hamon à la Présidentielle, pour l'instant..

C'est la crise au Parti Socialiste. Manuel Valls arrivé 2ème à la primaire socialiste, ne va pas soutenir Benoît Hamon le candidat officiel du PS à l'élection présidentielle, mais Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche.

Qu'en pense l'un des principaux soutiens de Manuel Valls en Moselle? Michel Liebgott, député-maire de Fameck était ce jeudi matin l'invité de France Bleu Lorraine et contrairement à ce qu'il nous laissait entendre mercredi soir, il n'appelle pas à soutenir Emmanuel Macron, pour l'instant. Michel Libegott n'est pas d'accord avec Manuel Valls: "Non je ne suis pas d'accord avec Manuel Valls sur le timing, sur le calendrier. Manuel Valls a précipité les choses et d'ailleurs je ne suis pas le seul à ne pas être d'accord avec lui."

Michel Liebgott justifie un possible ralliement à Emmanuel Macron si le candidat d'En Marche était rattrapé juste avant le 1er tour par François Fillon. L'élu PS ne veut pas d'un match Le Pen-Fillon au second tour. Mais avec ce discours actuel, n'affaiblit-il pas Benoit Hamon, qu'il dit soutenir pour l'instant? Réponse de Michel Liebgott: "Pas du tout, chacun aujourd'hui est libre de s'exprimer".