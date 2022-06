Député RN élu en Dordogne : "ça ne sera peut-être pas mirobolant mais ça ne sera pas pire" dit un électeur

Gilbert a pris sa voiture ce dimanche soir pour assister aux résultats. Il est venu d'une commune au sud de Bergerac avec sa femme pour se rendre à Bergerac, à une vingtaine de kilomètres de chez eux. Le couple a voté pour le candidat du Rassemblement National, Serge Muller. Il est le premier candidat du Rassemblement National a devenir député de la Dordogne. L'aide soignant à l'EHPAD de Saint-Astier obtient 50,44% des suffrages dans la deuxième circonscription. Il devance de quelques centaines de voix le député sortant Michel Delpon.

"Il faut tenter"

Gilbert et sa femme espéraient rencontrer Serge Muller à Bergerac mais le candidat, nouveau député était en préfecture à Périgueux. Gilbert a 78 ans, il est retraité, ancien gérant d'une entreprise du bâtiment. Gilbert n'a pas voulu voter pour le député sortant, Michel Delpon candidat d'Ensemble : "je l'ai vu et je lui ai dit qu'avez-vous fait pendant cinq ans ? Rien du tout, il n'a rien fait". Le retraité bergeracois estime qu'il faut "tenter le Rassemblement Nationale" car "comme de Gaulle, ils n'ont qu'une parole". Gilbert cite l'exemple du général "quand il disait quelque chose, ça plaisait ou cela ne plaisait pas mais c'était appliqué. Le RN, ils vont supprimer quelques taxes et aligner les retraites sur l'inflation [...] peut-être cela ne sera pas mirobolant mais pour faire pire cela ne sera pas possible".