Députés promus, profils politiques privilégiés à la société civile : les enseignements du remaniement

Le casse-tête du remaniement est terminé : l'Élysée a annoncé ce jeudi la nouvelle équipe gouvernementale après une année marquée par les crises dont celle des retraites et une rentrée qui s'annonce difficile. Dans l'ensemble, les poids lourds restent à leur poste à l'issue de ce remaniement qui reste limité. En revanche, il est marqué par la promotion de Gabriel Attal à l'Éducation et une surprise, l'arrivée à la Santé d'Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. La société civile en échec, retour à des profils politiques, Marlène Schiappa évincée : voici les enseignements de ce remaniement.

Les ministres de la société civile désavoués…

Changement de braquet du côté de Matignon et l'Élysée : les deux têtes de l'exécutif ont choisi de débarquer trois ministres issus de la société civile, jugés trop peu politiques. Pap Ndiaye, François Braun , Isabelle Rome et l'ancien patron de la Croix-Rouge Jean-Christophe Combe sont remerciés.

L'historien Pap Ndiaye a souvent été critiqué par ses collègues pour sa difficulté à imprimer sa marque sur des dossiers importants. S'il a donné un certain espoir aux enseignants, celui qegcui avait peur des micros n'a jamais réussi à dépasser le statut de symbole. L'urgentiste François Braun fait aussi les frais de son manque d'incarnation et de son manque d'appétence pour le jeu politique. L'avocat Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, est un des seuls ministres de la société civile à garder son poste.

...et remplacés par des figures de la politique

Lui est au contraire un pur produit de la politique, il connait bien les rouages des ministères. Gabriel Attal, étoile montante de la macronie, prend du galon. Après plus d'un an comme ministre délégué aux Comptes publics, il récupère le portefeuille de l'Éducation et de la Jeunesse. S'il demeure le benjamin du gouvernement, cette jeune pousse de la Macronie, 34 ans, s'est imposée comme un incontournable de l'exécutif. Désormais patron du "mammouth" - il est le plus jeune sous la Vᵉ République à s'occuper de ce premier budget de l'État - où il succède à Pap Ndiaye. "C'est pas un ministère facile, il y a des claques à prendre, mais il peut incarner une forme de modernité, de jeunesse, mais aussi d'autorité", nécessaires "avec la crise des banlieues", veut croire un proche collaborateur interrogé par l'AFP.

Sa nomination vaut quoi qu'il en soit consécration, quatre ans après être devenu le plus jeune membre du gouvernement. À l'époque chargé du modeste secrétariat d'État à la Jeunesse, son entente était déplorable avec son ministre de tutelle, Jean-Michel Blanquer... dont il va désormais occuper le siège. Gabriel Attal s'est imposé au fil des mois comme l'un des rares membres du gouvernement à se faire un nom dans l'opinion publique. Et il devrait se faire très présent dans les médias, contrairement à son prédécesseur.

Matignon et l’Élysée ont aussi choisi des profils très politiques pour incarner la politique sociale et de santé. C'est le ministère où s'opèrent les plus grands changements. Sur quatre ministres, trois ont été remplacés : François Braun, le patron, cède son fauteuil à Aurélien Rousseau , Jean-Christophe Combe est remplacé par Aurore Bergé, politique pur jus, et Geneviève Darrieussecq, chargée des Personnes âgées, laisse sa place à Fadila Khattabi. Cette dernière, présidente de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée, avait fait sensation lors de la réforme des retraites. L'entourage du chef de l'État affirme que "sur chacun de ces portefeuilles, il s'agit soit d'avoir une incarnation plus forte, soit une capacité à mettre en œuvre les réformes avec plus de rapidité et d'efficacité".

Pas de stratégie d'ouverture

Emmanuel Macron fait aussi monter plusieurs parlementaires, comme le MoDem Philippe Vigier, et les élus Renaissance Thomas Cazenave , Prisca Thevenot, Fadila Khattabi et Sabrina Agresti-Roubache . "Il se débarrasse des vilains petits carnards (du gouvernement, ndlr) et tente de bétonner sa majorité parlementaire" mais sans l'élargir, résume le constitutionnaliste Benjamin Morel, en envoyant des signaux à des élus qui ont pu se sentir, au Parlement, "méprisés". "Mais il n'est pas dans une stratégie d'ouverture" qui consisterait à faire entrer au gouvernement des ministres susceptibles de "parler à la droite ou à la gauche", relève-t-il alors que les LR avaient redit leur opposition à tout "débauchage".

"Le problème de la majorité relative reste entier", selon le politologue Bruno Cautrès. "Il n'y a pas de gros changement de cap, il ne délivre pas de message politique fort vis-à-vis de la majorité". Il n'y a "pas d'élargissement du tout. Au contraire on est sur une garde des plus rapprochées", ajoute Anne-Charlène Bezzina, maître de conférences en droit public à l'Université de Rouen.

Marlène Schiappa finalement évincée

Fidèle de la première heure, la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa, quitte l'exécutif après six ans de fonctions ministérielles. Mais depuis la réélection d'Emmanuel Macron, elle a connu plusieurs controverses qui l'ont fragilisée : d'abord quand elle a fait la couverture, habillée, du magazine de charme PlayBoy , une initiative alors qualifiée de "pas du tout appropriée" par la Première ministre Élisabeth Borne ; puis dernièrement sa mise en cause dans la gestion contestée du Fonds Marianne . Cette situation n'était plus tenable pour Matignon et l'Élysée.

Macron/Borne, match nul ?

Ministres et conseillers décrivaient depuis ce lundi une bataille feutrée entre Élisabeth Borne, qui espérait renouveler l'équipe à la Santé et à l'Éducatopn pour asseoir son autorité, et Emmanuel Macron, qui ne voulait qu'un remaniement marginal pour conserver la cartouche d'un grand chambardement pour des temps plus difficiles. Le changement à la tête des deux ministères-clés, sur des dossiers prioritaires du second quinquennat du président, semblent indiquer que la Première ministre a réussi en partie son pari.

Mais pour un cadre du parti présidentiel Renaissance, le match l'Élysée et Matignon est nul : "L'objectif politique des deux têtes de l'exécutif a été atteint", estime-t-il. "Elle redonne du souffle et s'entoure d'alliés. Il a de meilleures incarnations politiques sur ses priorités tout en se gardant l'opportunité d'un deuxième ajustement pour la campagne des européennes."

"Les Français souhaitaient un remaniement d'ampleur avec un changement de Premier ministre et des ministres impopulaires qui seraient sortis du gouvernement", tempère toutefois Céline Bracq, de l'institut de sondages Odoxa. "En termes d'opinion, ce résultat sera soit neutre soit négatif", a-t-elle commenté auprès de l'AFP.