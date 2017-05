Dernier Conseil des ministres du quinquennat : fin de mission pour Bernard Cazeneuve

5 ans après être entré dans le premier gouvernement du quinquennat Hollande, Bernard Cazeneuve participe ce mercredi matin à son tout dernier Conseil des ministres à l'Elysée. Retour sur cinq années marquées par la fidélité au chef de l'Etat.

C'est ce mercredi matin le tout dernier Conseil des ministres du quinquennat de François Hollande. Dernier pour le Président de la République comme pour son Premier ministre Bernard Cazeneuve. Son destin aura été intimement lié à celui de François Hollande durant ce quinquennat, depuis son poste de porte-parole du candidat à l'Elysée jusqu'à Matignon.

D'abord dans l'ombre, il s'impose par son sérieux

Ccelui qui allait devenir le bon élève du gouvernement entre par la petite porte après la victoire en 2012. Il est nommé ministre délégué aux Affaires européennes, sous la coupe de Laurent Fabius. Il réussit à faire adopter le traité budgétaire européen en convainquant un à un les députés socialistes réfractaires. Un succès et un sérieux qui en font le recours idéal pour remplacer Jérôme Cahuzac empêtré dans l'affaire du même nom : nous sommes en mars 2013, Bernard Cazeneuve devient ministre délégué au budget et s'attaque à l'évasion fiscale en même temps qu'il poursuit la politique de réduction des déficits publics.

Une nouvelle stature d'homme d'Etat

L'échec de la gauche aux élections municipales de 2014 accélère son ascension. Il faut un nouveau ministre de l'intérieur après la nomination de Manuel Valls à Matignon. Ce sera Bernard Cazeneuve. Il n'était pas le favori, mais le seul à convenir au Président de la République et au chef du gouvernement. Sa retenue, son refus de céder à l'émotion dans ce poste très exposé seront salués tout comme, bien sûr, son rôle dans la gestion des attentats de 2015. Il y gagne une stature d'homme d'Etat et cette fois, c'est bien lui le favori, lorsqu'il s'agit de remplacer Manuel Valls à Matignon en décembre dernier.

Des critiques mais une popularité inhabituelle

Celui qui est encore Premier ministre pour quelques jours aura aussi subi les critiques de ses adversaires durant ces 5 ans : mis en cause après la mort de Rémi Fraisse dans les affrontements sur le site de Sivens dans le Tarn, accusé de ne pas en avoir fait assez dans la lutte contre le terrorisme et de ne pas avoir empêcher les débordements répétés en marge des manifestations contre la loi travail. Lui, aura toujours opposé son respect du droit. A bientôt 54 ans, Bernard Cazeneuve compte marquer une pause en politique, malgré une côte de popularité plutôt inhabituelle pour un chef de gouvernement en fin d'exercice, et qui en aurait poussé plus d'un à rester dans le jeu.