Présidentielle 2022 : dernières heures pour s'inscrire sur les listes électorales !

Si vous voulez voter à l’élection présidentielle les 10 et 24 avril prochains, vous n'avez plus que quelques heures pour vous inscrire sur les listes électorales. La date limite d'inscription est fixée le vendredi 4 mars au soir dans vos mairies. Sur internet, c'est fini depuis mercredi 2 mars.

Dernière ligne droite : vous avez jusqu'à ce vendredi soir pour vous inscrire sur les listes électorales. Pour pouvoir voter les 10 et 24 avril prochains, il faut avoir 18 ans et être de nationalité française. Mais il faut aussi être inscrit sur les listes de sa commune, avant la date limite du 4 mars en mairie. Sur internet, les inscriptions sont terminées depuis le mercredi 2 mars.

Comment faire pour s'inscrire sur les listes électorales ?

Pour vous inscrire sur les listes, vous devez vous déplacer en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour rappel, toute personne ayant atteint 18 ans est inscrite automatiquement sur les listes électorales, à condition d’avoir fait son recensement à 16 ans. À noter que certaines “situations particulières” peuvent justifier d’un délai supplémentaire jusqu’au 31 mars. Par exemple, en cas de déménagement ou pour les jeunes majeurs non inscrits automatiquement. Ils ne pourront alors voter qu’au second tour de l’élection.

A Marseille, depuis le mois de janvier, il y a eu quelques 25.000 nouveaux inscrits. Au mois de février, environ 1000 nouvelles personnes se sont inscrites chaque jour (en ligne ou dans les bureaux). L'adjointe au maire de Marseille en charge de l'état civil Sophie Roques explique qu'"il peut s'agir de personnes qui ne s'étaient jamais inscrites sur les listes, qui ont déménager ou qui ont changé de bureau de vote". "Pas besoin de prendre rendez-vous. C'est simple. Il suffit de se rendre dans un bureau de proximité ou au service des élections boulevard de Dunkerque" précise l'adjointe.

Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le dimanche 10 avril et le second tour est fixé le dimanche 24 avril.