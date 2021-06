Dernières heures de la présidence du département de Vaucluse pour Maurice Chabert

Maurice Chabert, 77 ans, avait été élu président du département de Vaucluse en 2015. Au printemps 2020 il avait subi une attaque qui l'avait éloigné de l'hémicycle jusqu'à l'automne.

Dans son parcours politique il était devenu maire de Gordes en 1983, après avoir été conseiller municipal depuis 1971. Alors professeur de mathématique au lycée d’Apt , Maurice Chabert devait ensuite assurer la présidence de l'association des plus beaux villages de France durant 25 ans .

Il avait annoncé depuis le début de l'année qu'il ne se représenterait pas et prendrait sa retraite : « C’était annoncé vu mon âge et mon AVC, d’autre part il était temps que je tourne la page et je suis très content que cela tombe un jeudi. Pourquoi un jeudi, parce qu’en tant qu’ancien professeur c’était le jour de vacance dans la semaine, le jeudi. Et juillet c’est aussi vraiment les vacances et je vais donc prendre une retraite bien méritée. Mon premier projet c’est de bien me soigner, bien entendu de poursuivre les cures pour ma santé. Sinon de _revisiter les capitales d’Europe_, d’aller voir encore mes plus beaux villages de France parce que je les adore. La France est magnifique, l’Europe est magnifique, ce n’est pas la peine d’aller très loin. Et puis j’essaierai d’aider mon épouse dans son superbe jardin. »

La séance d’installation des Conseillers départementaux et l’élection du Président du Conseil départemental de Vaucluse se déroule ce jeudi matin à partir de 10h00 dans l’hémicycle de l’Hôtel du Département à Avignon.