Derniers jours de présidence pour Mathieu Klein au Conseil départemental : "Bien sûr, il y a de l'émotion"

Mathieu Klein, futur maire de Nancy, a ouvert ce mardi sa dernière session du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en tant que président. L'occasion d'un bilan, d'un hommage et de quelques projections.

Il vit sa dernière session en tant que président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Mathieu Klein, futur maire de Nancy, a ouvert la séance ce mardi matin pour trois jours de débat consacrés notamment à la gestion de la crise du covid et au budget supplémentaire.

Lorsque Mathieu Klein sera officiellement élu maire - en principe dimanche 5 juillet - c'est sa première vice-présidente, Valérie Beausert-Leick qui assurera l'intérim jusqu'au 13 juillet, date d'une nouvelle session pour élire un ou une président(e).

Mathieu Klein et celle qui va probablement lui succéder à la présidence du Département, Valérie Beausert-Leick, actuelle première vice-présidente © Radio France - Isabelle Baudriller

"Eternellement redevable"

"Bien sûr qu'il y a de l'émotion", confie-t-il. En rendant aussitôt un hommage appuyé à son prédécesseur à la présidence, Michel Dinet, mort dans un accident de la route en 2014. "Lorsque je suis arrivé dans cette maison pour travailler avec Michel Dinet, j'avais 22 ans. J'étais loin d'imaginer que j'allais y passer tant d'années, que j'allais autant me passionner pour mon territoire, mon département, ma ville."

"Je suis éternellement redevable à Michel Dinet d'avoir été un compagnon de route, un ami, un grand frère extrêmement rigoureux, à la morale et à l'éthique irréprochables, avec un vrai souci de transmission et je ne serais jamais ce que je suis aujourd'hui s'il ne m'avait pas accompagné avec bienveillance et rigueur toutes ces années."

C'est aussi ici, au Département, que j'ai pu porter des projets qui me tiennent à cœur. Et je vais continuer à me nourrir de ces engagements dans les responsabilités qui seront les miennes demain

Quel bilan tire Mathieu Klein des trois mandats passés au Conseil départemental ? Un regret principal : que le contentieux autour du Centre des Mémoires, futur lieu d'accueil des archives départementales, n'ait pas pu se régler à l'amiable. Quelques fiertés aussi résumées en quatre mots : solidarité humaine et solidarité territoriale. Avec les exemples de la restauration scolaire et des repas à 50 centimes pour les familles de collégiens les plus défavorisées ou l'accès au haut-débit pour tous les Meurthe-et-Mosellans d'ici 2022.

Plus de mandat départemental après le scrutin de 2021

La solidarité, même si elle est avant tout une prérogative départementale, restera pour lui une ligne de conduite, en tant que maire. "Je resterai toujours un militant de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, contre les injustices", souligne Mathieu Klein. "C'est la raison d'être de mon engagement, ça ne me quittera pas. Je suis convaincu que j'aurai, dans les responsabilités que j'exercerai demain, de nombreux chantiers à poursuivre en ce sens."

Mathieu Klein va rester conseiller départemental jusqu'aux élections du printemps prochain. Un scrutin auquel il ne se représentera pas.