Derniers jours pour s'inscrire sur les listes électorales

Pour voter aux élections présidentielle et législatives de 2017, vous devez obligatoirement être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre à minuit. Mode d'emploi.

Vous avez déménagé en 2016 ? Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Sur Internet, en mairie, ou par courrier, les démarches doivent être effectuées avant le 31 décembre pour pouvoir voter en 2017.

Dans quels cas faut-il s'inscrire ?

En cas de déménagement

En cas de déménagement dans une nouvelle commune ou dans un nouvel arrondissement (Paris, Lyon, Marseille), c’est à vous de faire les démarches. Si vous avez changé d'adresse, mais vivez toujours dans la même ville, vous devez signaler le changement à la mairie. Celle-ci procédera à une nouvelle inscription seulement si vous êtes affecté à un nouveau bureau de vote.

Les jeunes non recensés

Pour les jeunes accédant à la majorité, qui ont été recensés à 16 ans, l’inscription est automatique. En revanche, les autres doivent contacter la mairie avant le 31 décembre. Sont concernés les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans ou auront 18 ans avant le premier tour de l’un des deux scrutins prévus en 2017.

Les Français de l’étranger désirant voter en France

Enfin, les Français qui résident à l’étranger et sont inscrits sur les listes électorales de leur consulat mais désirent voter en France en 2017, doivent demander leur radiation des listes électorales consulaires et s’inscrire sur celles de leur commune. Tous les détails sont sur le site internet du ministère des Affaires étrangères et du Développement international : votezaletranger.gouv.fr

Comment faire?

Sur Internet

4 836 communes ont adopté le dispositif visant à simplifier les démarches d'inscription. Cela représente 32 315 551 habitants, soit un peu plus de 45% de la population. Pour savoir si vous êtes concernés, rendez-vous sur Service-Public.fr. Il suffit de créer un compte et de se laisser guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé. Il faut ensuite numériser les pièces justificatives ou en envoyer une copie par courrier. Les demandes d’inscription en ligne doivent être faites au plus tard le 31 décembre 2016 avant 23h59.

En mairie

Vous devez vous munir d'une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de validité ou ayant expiré depuis moins d’un an au jour du dépôt de la demande) et d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois (factures de téléphone fixe, d’électricité, avis d’imposition, quittances de loyer, etc.).

Par courrier

Vous pouvez également adresser un courrier à votre mairie. Le formulaire agréé est disponible sur le site du ministère de l’Intérieur. Il doit être impérativement accompagné d’une copie recto-verso d’une pièce d'identité et d’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois. Le courrier doit parvenir à la mairie le samedi 31 décembre, le cachet de la poste faisant foi.

À Paris, Dijon ou encore Tours, les mairies ont constaté une nette augmentation des inscriptions ces dernières semaines. Les cartes d'électeurs seront expédiées en mars 2017.

