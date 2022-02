Derniers jours pour s'inscrire sur les listes électorales, pas de ruée dans les mairies de l'Indre

C'est l'élection qui mobilise le plus d'électeurs en France. Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales en vue de l'élection présidentielle. La démarche peut se faire en ligne jusqu'au 2 mars, et sur papier en mairie jusqu'au 4 mars. Contrairement à ce que l'on pouvait voir il y a quelques années, il n'y a pas de grosse affluence juste avant ce dernier délai.

Des inscriptions au compte-goutte

Depuis janvier, les demandes d'inscription ont augmenté, mais sans engendrer de forte affluence à la veille de la date butoir pour s'inscrire les listes électorales. "On n'a plus cette bousculade du dernier moment (...) ca s'étale vraiment tout le long de l'année" confirme Florence Petipez, adjointe à la mairie de Châteauroux, en charge notamment des élections. Selon Patrick Dupont, responsable des affaires générales et de l'accueil informatif à la mairie de Châteauroux, c'est lié notamment au raccourcissement des délais en place depuis 2019 : "Le mode d'inscription a changé au moment des dernières élections Européennes, avec la création du répertoire électoral unique. Le délai est fixé à six semaines avant la date du scrutin, par rapport à avant, où la date butoir était fixée au 31 décembre".

À Châteauroux, depuis le 1er janvier, la mairie enregistre entre 20 et 30 demandes d'inscription sur les listes électorales par jour. À Issoudun, ce sont une cinquantaine de personnes qui ont été inscrites en une semaine en cette fin du mois de février, quelques jours avant le dernier délai.

Les inscriptions papier, encore plébiscitées

Globalement, les citoyens font encore majoritairement leur demande via un formulaire papier dans l'Indre. La démarche est aussi accessible en ligne, mais ce mode ne représente par exemple qu'un quart des démarches à la mairie de Valençay. Cela monte un peu à Châteauroux, où le papier représente toutefois encore un peu plus de la moitié des demandes, et à Issoudun, où le numérique est choisi par près de 60% des citoyens qui s'inscrivent sur les listes électorales.

L'ouverture des bureaux de vote, repoussée jusqu'à 19 heures à Châteauroux

À Châteauroux, les bureaux de vote seront exceptionnellement ouverts jusqu'à 19h pour ces élections présidentielles (contre 18h habituellement). Il s'agit selon l'adjointe Florence Petipez de répondre aux attentes des électeurs, car ce scrutin est celui qui mobilise le plus largement en france.