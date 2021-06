Des affiches "Zemmour président" placardées dans les Landes

Sera-t-il candidat à la présidentielle de 2022 ? Le polémiste Eric Zemmour n'a pas encore dévoilé ses intentions mais d'ores et déjà des comités s'animent, en France, pour défendre sa candidature. C'est ainsi que des affiches pour l'inviter à se déclarer sont apparus dans la nuit de dimanche à lundi un peu partout en France.

C'est le cas dans les Landes, à Mont-de-Marsan notamment, a constaté ce mardi 29 juin France Bleu Gascogne. Des affiches ont également été placardées à Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Liposthey et Labouheyre, selon Christophe Bardin, ex-responsable du Rassemblement national dans les Landes, et qui a coordonné cette campagne d'affichage dans le département.

Des affiches collées par les Droites Indépendantes et Nationales

"On ne voulait pas faire d'affichage sauvage donc on a profité de la présence des panneaux des élections départementales et régionales" explique Christophe Bardin. Sitôt le second tour terminé, les affiches ont donc été collées dans la nuit de dimanche à lundi. Ex-numéro un du Rassemblement national dans les Landes, puis débarqué du parti, Christophe Bardin dit aujourd'hui ne plus croire en Marine le Pen pour gagner la présidentielle. Il a donc décidé de rejoindre une autre formation, Dina (Les Droites Indépendantes et Nationales), dont il est aujourd'hui le vice-président national.

Dina, qui soutient une éventuelle candidature d'Eric Zemmour à la présidentielle de 2022, a présenté des candidats aux élections départementales, notamment dans les Landes. Présents dans six cantons dans les Landes, les candidats de Dina ont obtenu des résultats allant de 1.6 % à 16.43 % des suffrages exprimés au premier tour, ne leur permettant pas de se qualifier pour le second tour.