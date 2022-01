Des agents de la brigade de nuit de Perpignan en grève pour dénoncer les promesses non tenues de la mairie

Une quinzaine de policiers municipaux se sont réunis ce lundi pour réclamer leur prime de nuit, une promesse non tenue par le maire, selon eux. Louis Aliot leur répond que "les conditions étaient bien précisées" lors de la création de la brigade de nuit il y a un peu plus d'un an.

C'était une des promesses de campagne de Louis Aliot. La brigade de nuit a vu le jour il y a un peu plus d'un an à Perpignan. Mais pour ceux qui s'y sont engagés, le compte n'y est pas. Une quinzaine d'agents de nuit en grève se sont rassemblés ce lundi 24 janvier devant les locaux de la police municipale de Perpignan. Un débrayage symbolique, puisqu'il ne tombe pas sur leurs heures de travail, mais qui souligne un véritable malaise.

Les brigades de nuit dénoncent également "un manque de considération" de la part de leur hiérarchie. © Radio France - MC

Une prime de 140 euros au lieu de 300 euros

"Il faut savoir que travailler la nuit c'est très compliqué", témoigne Adrien, un policier de cette brigade, "même si on l'a voulu et on aime ça, la contrepartie financière fait partie du jeu et là on ne l'a pas".

Lors de la création de la brigade, les policiers se sont engagés sur la base du volontariat. Selon les grévistes, la mairie s'était engagée à leur verser à terme une prime de 300 euros pour leur travail de nuit. Or aujourd'hui ils ne touchent que 140 euros de prime. Après avoir attendu de longs mois, l'augmentation n'est toujours pas venue, et les négociations avec le maire et le directeur de la police municipale semblent au point mort.

"On veut qu'il respecte simplement ses engagements", résume Omar Belguellaoui, secrétaire général intercommunal de la CFDT 66. "Les personnels de nuit eux continuent à tenir leur engagement toutes les nuits auprès de la population de la ville de Perpignan".

Le budget de la ville "n'est pas extensible"

En réponse, le maire RN de Perpignan souligne d'abord que le mouvement est "soutenu par la CFDT, qui est minoritaire" au sein de la police municipaleet non pas Force Ouvrière, le syndicat majoritaire. Par ailleurs, Louis Aliot assure qu'il y a "des négociations permanentes, notamment avec le syndicat majoritaire" autour des brigades de nuit.

En ce qui concerne la revalorisation de la prime, Louis Aliot admet que lors de la création de la brigade "on avait dit qu'au fur et à mesure que nous avancerions dans le temps, on regarderait en fonction du budget de la ville si on pouvait faire plus". Mais selon le maire, la crise sanitaire pèse sur les finances et "le budget de la ville n'est pas extensible".

"Si c'est possible de faire mieux, on essaiera de faire mieux, la porte n'est pas fermée", assure Louis Aliot.