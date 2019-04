Des ambassadeurs de la citoyenneté pour rapprocher la région Occitanie de ses habitants

Gard, France

Ils sont 32 en tout, tous en service civique. Au cours des mois qui viennent, ils vont sillonner huit des départements de la région Occitanie ; dans le Gard, ils seront quatre Ces jeunes gens seront des "ambassadeurs de la citoyenneté". A eux d'identifier, de soutenir et de valoriser les initiatives citoyennes portées par des habitants, des associations ou des entreprises d'Occitanie. Une volonté de Carole Delga, présidente de l'Occitanie, pour renforcer les liens entre les habitants et la Région. Ces jeunes sont encadrés par un référent de l'association "Uniscités".

Bryan, Cyril, Youmna et Aristide sont ces quatre jeunes en service civique, ces "ambassadeurs de la citoyenneté" dans le Gard. Au cours des mois qui viennent, ils vont sillonner le département. A eux de trouver et de mettre en valeur les projets et de mettre en lumière les porteurs de ces initiatives citoyennes et les aider : recyclerie, ressourcerie, jardins partagés... toutes les idées qui créent du lien sont bonnes à prendre. Des jeunes qui s'engagent pour faire, pour agir ; il ne faut pas trop leur parler de politique.