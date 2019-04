Des association réclament un RIC local sur le futur stade de foot à Montpellier

Montpellier, France

Faut-il consulter les Montpelliérains sur le futur stade de foot ? Plusieurs associations dont ATTAC, la FNAUT mais surtout la Carmagnole estiment que oui. Elles ont lancé une pétition en ligne pour réclamer un RIC local. Un référendum pour demander l'avis aux habitants sur la nécessité d'une nouvelle enceinte sportive. La pétition rassemble 372 signatures depuis son lancement mercredi dernier. Le futur stade de foot doit remplacé celui de la Mosson et être construit dans le quartier Camabacérès à côté d'Oddysseum au sud de Montpellier pour un budget de 150 millions d'euros.

"Depuis les gilets jaunes ont ne peut plus faire de la politique à quelques-uns dans un cabinet. Il faut que la populations puisse s'approprier le projet" détaille Boris Chenaud, membre du groupe d'animation de la Carmagnole. Le RIC est en effet l'une des propositions principales du mouvement des gilets jaunes depuis le 17 novembre.

L'exemple de Grenoble

Pour argumenter leur revendications les associations prennent l'exemple de la ville de Grenoble dans l'Isère. En 1983, la mairie avait organisé un référendum pour ou contre le tram. "C'est un pouvoir entre les mains des maires" souligne Boris Chenaud de la Carmagnole, "le référendum donne une légitimité au projet. Peut être que sur le stade à Montpellier nous sommes minoritaires dans notre positionnement de dire que 150 millions d'euros seraient plus utiles ailleurs. Mais d'abord ouvrons le débat" ajoute-t-il.

Déjà 10 millions d'euros versés

La Métropole de Montpellier a déjà voté une ligne budgétaire de 10 millions d'euros pour le projet du nouveau stade. Les associations à l'initiative de la pétition en ligne craignent le début d'une spirale infernale : "on a déjà vécu pareille situation avec la nouvelle gare TGV où les versements de grosses sommes s'enchaînent et au final on nous impose des projets sans concertation comme on nous a imposé la gare Sud de France."

"Avec 10 millions d'euros pour pourrait faire la gratuité de la cantine pour les enfants de Montpellier"

La première pierre du futur stade Louis-Nicollin doit être posée le 26 juin prochain pendant la coupe du monde féminine de foot. Il ouvrira ses portes pour la saison 2022-2023.