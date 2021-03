Des associations de sans-papiers attaquent la préfecture de l'Hérault en justice

C'est un processus qui s'est engagé en 2018 et que la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier. Le basculement des démarches administratives sur internet exaspère depuis des mois les associations défendant les droits des migrants. Depuis juin dernier, il n'est plus possible de se rendre directement à l'un des guichets de la préfecture de l'Hérault. Il faut impérativement obtenir un rendez-vous sur internet. Sauf que les places manquent.

Après avoir alerté le Préfet de l'Hérault sur cette situation, le syndicat des avocats de France, la Cimade et 17 autres organisations ont donc décidé de porter l'affaire en justice. Mardi 30 mars, une requête a été adressée au tribunal administratif de Montpellier. En milieu de journée, une quarantaine de sans-papiers et de représentants associatifs se sont également rassemblés symboliquement devant les grilles de la préfecture.

Une quarantaine de sans-papiers et de représentants d'associations ont manifesté, mardi 30 mars, devant la préfecture de l'Hérault © Radio France - Valentin BERTRAND

Des actions similaires sont également conduites dans quatre autres départements : l'Ille-et-Vilaine, le Rhône, la Seine Saint-Denis, et le Val-de-Marne. Tous espèrent tirer profit de la décision du tribunal administratif de Rouen qui a condamné, fin février, la préfecture de Seine Maritime pour des motifs similaires.

Une situation "très fatigante"

Outre les difficultés d'accès à internet que peuvent rencontrer les migrants, l'obligation de passer par internet fragilise la situation des sans-papiers, selon l'avocate Catherine Coupard. Elle attend ainsi que des alternatives soient proposées, comme l'ouverture d'ordinateurs aux migrants.

On conteste le recours obligatoire aux téléservices. Ça ne peut être qu'un choix, pas une obligation.

Ruso est géorgienne et vit depuis 2018 en France. Depuis huit mois, elle ne parvient pas à prendre rendez-vous en ligne. Une démarche pourtant essentielle à l'obtention d'un titre de séjour pour sa fille. A chaque fois le même scénario se répète : "tous les rendez-vous sont réservés". Une situation qu'elle trouve "très fatigante".