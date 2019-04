Des azuréens seront candidats sur la liste RN pour les Européennes

Alpes-Maritimes, France

Une liste et des noms manquants. A un mois des européennes, le rassemblement national n'a dévoilé pour l'heure que les 12 premiers noms, dont la tête de liste Jordan Bardella. Le parti de Marine Le Pen devrait annoncer sa liste complète d'ici ce mercredi midi. Et Jordan Bardella de révéler ce mardi matin sur France Bleu Azur qu'il y aura bel et bien des azuréens.

"Marine Le Pen souhaite un large renouvellement, il y a des sortants qui ne seront pas reconduits, ..., il y aura des azuréens" Jordan Bardella.

Les azuréens qui ont été candidats du FN par le passé

Depuis 20 ans, il y a toujours eu un eurodéputé frontiste azuréeen . Jean-Marie Le Pen s'est fait domicilier 2 fois sur Nice pour les élections européennes. En 99, l'azuréenne Marie-France Stirbois est élue et puis en 2014, c'est la conseillère municipale de Nice, Marie-Christine Arnautu qui est élu à Strasbourg. Les sondages actuels démontrent que le parti peut compter sur une vingtaine de députés, il y a donc encore 8 places pour par exemple que Philippe Vardon soit sur la liste, en position éligible.