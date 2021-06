Des bureaux de vote de la Somme toujours à la recherche d'assesseurs pour les scrutins de ce dimanche

"On est complet depuis... une heure !" A la mairie de Péronne, c'est le soulagement ce vendredi soir : à moins de 48 heures des scrutins pour les élections départementales et régionales (premier tour le 20 juin), les effectifs des bureaux de vote sont au complet. D'autres communes de la Somme cherchent encore leurs derniers volontaires : deux assesseurs manquent à Abbeville, deux également à Hombleux, Albert espère en convaincre encore quelques-uns afin de constituer des équipes qui pourront se relayer toute la journée de dimanche... entre le double scrutin qui mobilise logiquement deux fois plus d'assesseurs et la crainte de la contamination au coronavirus, cette année, trouver des volontaires s'est révélé encore plus compliqué que de coutume. Et les désistements de dernière minute ne sont pas impossibles.

Tous les bureaux ont besoin d'au moins un président, d'un secrétaire et de deux assesseurs, comme l'indique le Code électoral. Les assesseurs, ce sont ceux qui vérifient l'identité, qui font signer la feuille d'émargement aux électeurs. Sans eux, pas de vote possible, confirme Christelle Frasier, chef du service élections de la ville d'Amiens. "Jusqu'à dimanche, 8 heures, je peux avoir des difficultés à pourvoir des bureaux de vote" déclare Christelle Frasier. "C'est des coups de fil à longueur de journée pour trouver des gens qui ont déjà exercé ces fonctions-là (...) Il y a cette crainte d'avoir des gens qui se désistent, c'est arrivé pour les assesseurs et même un président, ce vendredi." Avec ses 144 bureaux de vote, Amiens a besoin de 78 présidents (et vice-présidents) et de 288 assesseurs. Il en manque une poignée.

Le Code électoral prévoit des réquisitions en cas d'effectif incomplet

Impossible d'ouvrir un bureau de vote si l'effectif prévu n'est pas complet. Pour trouver des assesseurs ou présidents à la dernière minute, le Code électoral autorise des réquisitions parmi les électeurs. A Amiens par exemple, s'il manque un président, les équipes chargées de l'organisation appelleront les fonctionnaires pour tenir ce rôle. Pour le rôle d'assesseur, s'il manque un volontaire à 8 heures ce dimanche dans un bureau de vote de la Somme, les premiers électeurs peuvent faire l'objet d'une réquisition. Le Code électoral précise que sera choisi en priorité l'électeur le plus jeune parmi les personnes présentes.

Si vous souhaitez vous porter volontaire pour être assesseur ou scrutateur -au moment du dépouillement des bulletins, le soir-, vous pouvez contacter la mairie de la commune où vous votez.