Des candidats Rassemblement National dans seulement deux villes d'Indre-et-Loire aux municipales de mars 2020

Aux municipales 2014, le Front National avait présenté des candidats dans les deux plus grandes villes d'Indre-et-Loire, Tours et Joué-les-Tours. En mars prochain, le Rassemblement National ne sera engagé qu'à Tours et Ballan-Miré, si le parti réussit à trouver suffisamment de co-listiers.

Indre-et-Loire, France

C'est paradoxal : alors que Marine le Pen a fini en tête du premier tour de la présidentielle 2017 dans plus de la moitié des communes d'Indre-et-Loire, le Rassemblement National n'aura des candidats que dans deux villes du département, lors des municipales du mois de mars. Ca avait d'ailleurs déjà été le cas en 2014.

Les difficultés financières du parti et le manque d'engagement des sympathisants

A six semaines du premier tour, le R.N annonce que Gilles Godefroy à Tours et Jean-Michel Pottier à Ballan-Miré, mèneront les deux seules listes du Rassemblement National en Touraine. L'annonce est d'ailleurs à prendre avec prudence puisqu'en 2014, Jean-Michel Pottier avait annoncé deux jours avant la date limite qu'il n'avait finalement pas trouvé suffisamment de co-listiers. Les sympathisants et militants qui osent s'afficher sur une liste Rassemblement National restent rares, ce que regrette Stanislas de La Ruffie, conseiller régional et troisième de la liste R.N à Tours :

"Il y a un rejet de l'engagement politique et je crois que ce n'est pas seulement au Rassemblement National. On est dans un monde individualiste et les gens ont du mal à s'engager". Stanislas de la Ruffie

Gilles Godefroy, tête de liste à Tours fait le même constat, mais il pointe aussi les problèmes financiers du Rassemblement National : Faute de budget, le R.N. d'Indre-et-Loire a dû fermer son unique permanence départementale, autrement dit sa vitrine. Le parti ne fournit plus non plus d'aide aux candidats pour leurs affiches ou leurs bulletins de vote, et ça complique beaucoup les choses, selon Gilles Godefroy : "Avant, c'était le Rassemblement National qui nous prêtait de l'argent et qu'on remboursait une fois nos comptes acceptés par la Commission des Comptes de Campagne. Maintenant, il faut qu'on passe personnellement, un par un, par les banques, et c'est beaucoup plus compliqué, d'autant qu'il y a dans notre parti beaucoup de gens issus des milieux populaires. Certains se battent déjà pour boucler les fins de mois et ne peuvent pas emprunter pour lancer la campagne".

"Les gens viennent nous voir actuellement en disant "est-ce qu'il y aura une liste R.N chez moi?"...Ben non, il n'y en aura pas parce qu'il n'y a personne pour se présenter. Alors les gens râlent!". Gilles Godefroy

Depuis 2014, le R.N a deux élus au conseil municipal de Tours. La ville-préfecture est une des villes d'Indre-et-Loire dans lesquelles l'extrême-droite recueille ses moins bons scores. Gilles Godefroy ne vise donc pas la mairie. Son but est d'avoir davantage de conseillers municipaux et de faire entrer des élus R.N au conseil métropolitain.

Plus de liste R.N à Joué-les-Tours, ou le F.N avait obtenu son meilleur score départemental en 2014

En 2014, déjà, il n'y avait eu des candidats RN que dans deux villes, Tours et Joué-les-Tours, ou le parti avait recueilli respectivement 13% et 18% des voix au premier tour. Cette fois, le R.N ne sera pas représenté à Joué, puisque Véronique Péan, seule conseillère municipale R.N et ancienne présidente du FN en Indre-et-Loire, a jeté l'éponge "faute de temps". Elle reste conseillère régionale jusqu'en 2021.