Des centaines de personnes manifestent à Toulouse contre le projet de loi "sécurité globale"

Au moins 1.300 personnes ont manifesté mardi soir à Toulouse contre le projet de loi "sécurité globale" qui se veut plus protecteur des policiers et gendarmes.

Dans plusieurs villes de France ce mardi, des manifestations contre le projet de loi "sécurité globale" ont été organisées. Cette loi, portée par LREM et son allié Agir, prévoit notamment de réprimer pénalement l'usage "malveillant" d'images des forces de l'ordre. Un an de prison et 45.000 euros d'amende pour la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque celle-ci a pour but de porter "atteinte à son intégrité physique ou psychique".

Cette loi jugée "liberticide" par les manifestants est destinée "à protéger ceux qui nous protègent", les forces de l'ordre, selon le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin. À Toulouse, 1.300 personnes ont manifesté mardi soit devant le monument aux morts selon la préfecture.