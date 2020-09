Des chasseurs de la Somme veulent s'inviter aux journées parlementaires de LaRem à Amiens

Le coup de pression des chasseurs à la veille de l'ouverture des journées parlementaire de la République en Marche à Amiens. Ce mercredi, dans un communiqué, l'association des chasseurs de gibier d'eau des trois vallées, l'une des plus importantes du département de la Somme demande à être reçue par des représentants de La République en Marche.

Le mouvement d'Emmanuel Macron tient ses journées parlementaires à partir de ce jeudi à Amiens. Vendredi, c'est tout le gouvernement excepté Jean Castex qui est attendu dans la capitale picarde. Les chasseurs interpellent d'ailleurs la ministre samarienne de la transition écologique Barbara Pompili.

La table ou la rue.

Ils veulent discuter de la volonté de certains responsables politique d'interdire des pratiques traditionnelles comme la chasse à courre où à la glu. Dans la Somme les chasseurs au gibier d'eau demandent de prolonger la chasse aux oies au mois de février et de rétablir la chasse au Courlis cendré, l'un des oiseaux emblématiques de la baie de Somme. Faute de rendez-vous, les chasseurs préviennent, ils se feront entendre. "Faute d’être reçu, faute d’être entendu, il ne restera plus que la rue pour nous exprimer mais aussi à terme notre bulletin de vote", écrivent-ils dans ce même communiqué. Et de ponctuer leur demande par un message clair : "la table ou la rue. On discute ou on s'affronte."