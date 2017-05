Des communes de la Côte d'Azur manquent d'assesseurs pour le deuxième tour de la présidentielle

Plusieurs villes des Alpes-Maritimes donnent l'alerte : il manque des assesseurs bénévoles dans les bureaux de vote pour le scrutin du dimanche 7 mai. A Villeneuve-Loubet, le député-maire lance un appel citoyen à ses habitants.

Des communes des Alpes-Maritimes manquent d’assesseurs volontaires pour le second tour de l’élection présidentielle dimanche 7 mai. Chaque bureau de vote est composé d’un président et d’au moins 2 assesseurs pour permettre le bon déroulement du scrutin. A Villeneuve-Loubet, Saint-Laurent-du-Var, Menton, Cagnes-sur-Mer, Antibes, on a des difficultés à trouver des assesseurs. Les assesseurs sont chargés de vérifier notamment l’identité des électeurs, se chargent de l’émargement, surveillent aussi le dépouillement...

Une configuration électorale particulière

Il faut dire qu'habituellement, ce sont les formations des candidats finalistes qui fournissent des assesseurs bénévoles. Avec l'absence du PS et des Républicains, partis traditionnellement gros pourvoyeurs d’assesseurs, des communes ne trouvent pas suffisamment de militants du FN ou d'En Marche ! pour assurer la mission. C'est le cas de Villeneuve-Loubet, où le député-maire Lionnel Luca a lancé un appel aux habitants volontaires pour assurer les 36 postes d'assesseurs dans les 12 bureaux de vote de la commune :

Déjà au premier tour, seuls des militants Les Républicains étaient assesseurs, les autres partis n'avaient proposé personne. Au second tour, le représentant d'Emmanuel Macron a proposé pour le moment deux personnes, le FN rien. Je lance donc un appel à tous les citoyens de ma commune, sensible à la démocratie.

Pour être assesseur il faut être inscrit sur les listes électorales et disponible au moins une demi-journée dimanche. Dans les rues, on ne croise pas beaucoup de candidats : "C'est un long week-end beaucoup de gens partent, ne sont pas disponibles le dimanche, et d'autres se désintéressent de la politique. Surtout, cet appel est lancé bien tard, si on avait été prévenu plus tôt, on aurait pu prendre des dispositions".

A Villeneuve-Loubet, la municipalité en appelle aux citoyens volontaires Copier

Une tâche compliquée pour les représentants des candidats finalistes

Pour le représentant d'En Marche à Villeneuve Loubet, C'est le rush. Stéphane Landais passe ses journées à contacter des militants, pour être assesseur dimanche : " On est un jeune mouvement de renouvellement, il y a des adhérents, mais il est difficile de mobiliser. Au premier tour, on a réussi à mobiliser deux personnes. J'espère que l'on va faire mieux pour le deuxième."

Au Front National, le secrétaire départemental des Alpes-Maritimes, Lionel Tivoli se dit lui surpris par ces sollicitations : "d'habitude ça ne gêne personne qu'il n'y ait pas d'assesseur FN, là ça devient un problème. On va faire notre maximum, mais c'est normalement aux municipalités de trouver des citoyens bénévoles assesseurs, c'est une mission démocratique".

Si le compte n'y est pas, les conseillers municipaux joueront les assesseurs. Le code électoral prévoit aussi de réquisitionner les premiers électeurs venus voter. La ville de Nice a elle lancé un appel à candidature dès février pour éviter toute pénurie. Les fonctionnaires municipaux volontaires pour être assesseurs seront défrayés 160 euros brut.