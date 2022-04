Des croix gammées découvertes dans deux communes de Creuse au lendemain de la présidentielle

Les maires de Saint-Pardoux-Morterolles et Saint-Pierre-Bellevue, dans le sud de la Creuse, portent plainte après la découverte d'une vingtaine de croix gammées sur des bâtiments au lendemain du second tour de la présidentielle.

Des croix gammées ont été découvertes en Creuse lundi matin, au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron. Deux communes du sud du département sont concernées : Saint-Pardoux-Morterolles et Saint-Pierre-Bellevue.

"On avait quatre tags sur la mairie et un peu moins d'une dizaine sur les panneaux routiers, précise Pierre-Marie Nourrisseau, le maire de Saint-Pierre-Bellevue. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Royère et une enquête est en cours." À Saint-Pardoux-Morterolles, les croix gammées ont été peintes sur la mairie et sur l'ancienne maison d'accueil familial.

Une réaction au vote Rassemblement national ?

Comment expliquer ces tags symboles du régime nazi sur des bâtiments municipaux et des panneaux indicateurs ? Les deux élus font le lien avec le résultat du second tour de l'élection présidentielle : Marine Le Pen est arrivée en tête avec 52,54% des voix à Saint-Pardoux-Morterolles, 58,12% à Saint-Pierre-Bellevue. Elles font partie des 112 communes creusoises qui ont basculé en faveur du Rassemblement national, après avoir choisi Emmanuel Macron en 2017.

On a déjà été victimes de tags comme ça, mais c'était des inscriptions anti-forêt ou anti-chasse. Nous n'avons jamais eu de croix gammées sur notre commune. - Pierre-Marie Nourrisseau, maire de Saint-Pierre-Bellevue.

"C'est pitoyable, réagit sur notre antenne Jean-Claude Aurousseau, maire de Genouillac et président en Creuse de l'association des maires ruraux de France. On sait ce que représentent les croix gammées. Quels que soient les votes des personnes, c'est intolérable."