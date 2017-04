Des débris de verre mélangés à de la colle sur les affiches du Front National ?

Dans l'Indre, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon accusent le Front National de coller les affiches avec des débris de verre pour empêcher les opposants de les enlever. Le FN dément.

À 5 jours du premier tour, la tension monte d'un cran à Châteauroux entre les colleurs d'affiche. Les militants de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon accusent les militants du Front National de mélanger des débris de verre à la colle des affiches pour les dissuader d'arracher leurs tracts.

Des panneaux d'affichage sauvage

D'après les militants de la France Insoumise, les premiers faits ont été constatés le samedi 15 avril, "sur des panneaux d'affichage libre", ceux réservés aux associations. Des débris de verre auraient été vus au moins en quatre endroits différents : dans le secteur de Saint-Maur, au niveau du Château des Planches, au rond- point de la place La Fayette à Châteauroux, ainsi qu'au parc de Belle-Isle vers la piscine à vagues, et près de l'aire de jeu pour enfants.

Des débris de verre sur les affiches du FN à Châteauroux ? - ©Militants 36 de la France Insoumise

"Sur le secteur de Saint-Maur, on a même pu apercevoir la personne qui collait à ce moment l'affiche, en passant derrière on voyait bien les morceaux de verre présents dans la colle", insiste Jean-Baptiste Auger, militant Front de Gauche, et candidat suppléant aux législatives pour la France Insoumise dans la première circonscription de l'Indre.

"C'est de bonne guerre de recoller les affiches les uns sur les autres". Il dit même en rigoler avec les militants concurrents du PS. "Mais utiliser du verre, c'est du jamais vu ! Ce serait vraiment la volonté de nuire à autrui, c'est pour faire du mal ou blesser quelqu'un, il n'y a aucune autre raison !"

Des débris de verre ? Jamais de la vie !

Mylène Wunsch, secrétaire départementale du FN dans l'Indre. © Radio France - Jonathan Landais

Au Front National, on dément catégoriquement être à l'origine de telles pratiques. "Nos militants sont des personnes responsables, dans chaque canton on a un responsable qui gère l'ensemble du collage, quel intérêt aurait-on à mettre des débris de verre dans la colle ? On n'en est plus à ce stade là... on a suffisamment de travail comme ça", assure Mylène Wunsch, secrétaire départementale du FN dans l'Indre.

"Une personne a-t-elle été blessée ? Une plainte déposée ? Qu'ils me donnent des preuves ! Et je vais vous dire... si ils ont des preuves, ça veut dire que ce sont eux qui dégradent ! Au Front National on ne décolle pas les affiches des autres". Si les faits sont avérés, Mylène Wunsch promet néanmoins des sanctions envers les militants FN concernés.

Pas de plainte déposée

Les militants de la France Insoumise assurent avoir relevé la plaque d'immatriculation du colleur d'affiche présumé FN dans le but de signaler le véhicule à la police. "Le jour où nous avons vu ces débris nous avons appelé la police pour déposer plainte, mais aucune suite n'a été donnée, les policiers n'ont pas jugé utile de se déplacer pour constater les faits", déplore Jean-Baptiste Auger.