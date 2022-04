Des démissions en cascade à la mairie de Lignan-sur-Orb, après la condamnation de Jean-claude Renau

Claudie Ferrand-Andres et Annie Maccario-Besingue démissionnent l'une et l'autre du conseil municipal de Lignan-sur-Obr

"L'ambiance au Conseil municipal est délétère" confie Claudie Ferrand-Andres, l'ancienne adjointe en charge de l'action sociale à la mairie de Lignan-sur-Orb. La préfecture de l'Hérault vient d'acter sa récente démission. "Je ne pouvais plus cautionner le comportement de Jean-Claude Renau. Ce qu'il a fait est inacceptable. C'est pour cette raison que je lui ai présenté ma démission".

En décembre dernier, le maire de Lignan-sur-Orb a été condamné à un an de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité pour harcèlement moral par le tribunal correctionnel de Béziers. Trois de ses employés municipaux avaient déposé plainte contre lui comme le révélait France Bleu Hérault.

L'élu a depuis fait appel de ce jugement et refuse de démissionner comme le réclame une partie de son Conseil municipal. Le comportement de l'ancien vice-président de l'agglomération de Béziers (en charge des déchets) est vivement contesté au sein de sa majorité.

"Il règne un climat de méfiance des services communaux et des administrés qui ne sont plus sans ignorer la gravité de la situation dont seul le maire et un petit noyau d'élus avaient connaissance" écrit Claudie Ferrand-Andres dans son courrier envoyé au Préfet de l'Hérault.

"Les faits reprochés ne peuvent en aucun cas me permettre de continuer dans cette voie. Autant de démissions sont le signe d'un malaise au sein de la mairie." - Claudie Ferrand-Andres

"Je condamne fermement le comportement du maire qui est préjudiciable à tous. En aucun cas, je ne souhaite être assimilée à ceux dont l'attitude est détestable" rajoute Claudie Ferrand-Andres.

Claudie Ferrand-Andres n'est pas la seule à avoir rendu son tablier. Cinq conseillers municipaux en avaient fait autant auparavant (voir ci-dessous). Sur les 23 conseillers municipaux il n'en reste plus que 17. Des démissions bien embarrassantes pour Jean-Claude Renau, mais ce dernier ne semble pas impacté par ces départs prématurés après seulement deux ans et demi de mandat.

Le climat au sein du Conseil municipal apparaît tendu

Ses plus proches collaborateurs s'accrochent à leurs sièges, mais il se murmure dans cette commune de 3.200 habitants que d'autres élus pourraient démissionner à leur tour. La gestion de la commune deviendrait alors bien difficile si deux nouvelles démissions étaient actées. Dans ce cas-là, de nouvelles élections seraient alors organisées à Lignan-sur-Orb. La réélection de Jean-Claude Renau pourrait s'annoncer délicate.

Aucune opposition, mais une division marquée au Conseil municipal

"Au Conseil municipal, il y a deux clans. Pourtant, il n'y a pas d'opposition. Cette situation ne me convenait plus" confie pour sa part Annie Maccario Besinque, conseillère municipale, elle aussi démissionnaire. "Il y a trop d'incohérences, trop de non-dits et un climat malsain au sein ce Conseil municipal. Travailler ainsi n'était plus pensable. C'était devenu difficile d'accepter ce copinage avec certains. Je ne vois pas comment on peut gérer une commune en mettant les autres de côté."

"Je ne suis plus à l'aise et plus à ma place dans ce Conseil municipal" - Annie Maccario Besinque

"Sincèrement, je pensais qu'il aurait démissionné après cette condamnation, par respect pour le personnel et les Lignanais. Comment peut-il encore gérer la commune alors que les faits sont graves et qu'il a été reconnu coupable. Ce n'est pas concevable. C'est se foutre des Lignanais" déplore Annie Maccario Besinque.

Contacté par France Bleu, Jean-Claude Renau assure ne pas avoir connaissance des raisons de ces démissions. Les deux anciens élues rencontrées confirment d'ailleurs que le maire n'avait pas pris soin de les appeler à l'annonce de leur démission, ni pris le soin de connaître leurs motivations.

"Voilà qui démontre bien l'estime que Jean-Claude Renau avait pour nous et son empathie" confie un démissionnaire. "Je ne pouvais pas rester élu pour les indemnités. Ce n'est pas concevable. Ce n'est pas le cas de tout le monde" conclut l'ancienne conseillère municipale.

La condamnation du maire a un impact dans les services. Au CCAS, trois bénévoles viennent aussi de démissionner suite au départ de Claudie Ferrand-Andres, l'ancienne adjointe en charge de l'action sociale.

Les autres conseillers démissionnaires sont : Gérard Janin, Serge Rassemont, Alain Peyre, et Patricia Compoursy.