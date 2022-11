Sainte-Soline : des élus de la majorité veulent des sanctions contre le député EELV de Tours Charles Fournier

Suite aux violences survenues lors du rassemblement "anti-bassines" de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres le week-end dernier, 36 députés de la majorité (Renaissance et Modem) ont réclamé ce mercredi des sanctions à l'encontre des députés qui ont participé à ce rassemblement.

ⓘ Publicité

Parmi ces députés visés figurent l'élu écologiste de la 1re circonscription d'Indre-et-Loire, Charles Fournier. "Notre Constitution ne nous interdit pas de manifester répond l'élu EELV. C'était une manifestation pacifiste. Il y a des blessés du côté de la police que je regrette, mais il y a aussi des manifestants pacifistes qui ont été blessés. Il y avait des casseurs, je le regrette et je le condamne."

Le député de Tours dénonce également une indignation à géométrie variable. "J_e voudrais rappeler un événement qui s'est passé il y a un an, à Paris, où deux députés du groupe Agir - proche de la majorité - avaient reçu une amende pour participation à une manifestation illégale. À l'époque, le président de l'Assemblée nationale s'en était ému et avait demandé des comptes. Le préfet de police avait dit "mais si vous aviez présenté votre carte, vous n'auriez pas eu cette amende". Les colères sont donc à géométrie variable ! Moi, je ne me sens pas non-républicain parce que j'ai participé à cette manifestation. C'est un combat important. Il y a eu une seule étude sur les bassines, qui est une étude qui se base sur des données d'il y a dix ans, elle n'est pas à jour et ne permet pas d'avoir une position claire sur le sujet. Je propose un moratoire mais aussi une convention citoyenne sur l'eau parce qu'on a besoin de ce débat là. Tout le monde se sent concerné par la question de l'eau._"