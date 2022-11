Des députés Insoumis à la rencontre des étudiants rouennais

Les députés de la France Insoumise ont lancé en octobre dernier une sorte de Tour de France des campus universitaire via l'opération "La Nupes débarque dans ta fac". L'occasion pour les parlementaires d'aller à la rencontre des étudiants. Ce jeudi, la députée (LFI) de la Seine-Maritime Alma Dufour sera accompagnée de son collègue Louis Boyard, député du Val-de-Marne, pour un temps d'échange avec les étudiants du campus de Mont-Saint-Aignan.

ⓘ Publicité

L'opportunité pour Louis Boyard de présenter sa proposition de loi qui vise à créer une allocation de 1.102 euros par mois pour "tous les étudiants" insiste le député car aujourd'hui le système personnalisé d'aides est tellement complexe qu'il ne permet pas d'empêcher certains étudiants d'être pauvres.

Cette allocation permettrait de réduire, d'après lui, les inégalités sociales qui perdurent et font que "ce sont toujours les mêmes qui réussissent à prendre la tête des entreprises et à s'élever socialement car la promesse de rendre les études possibles pour tous n'est pas tenue".

Aujourd'hui, "on a trois millions d'étudiants en France et on attend des jeunes qu'ils aient un diplôme" sans leur donner les moyens financiers d'y parvenir déplore Louis Boyard.

Sa proposition de loi doit être examinée par l'Assemblée nationale le 24 novembre prochain.

loading