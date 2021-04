Des députés LREM déposent un recours devant le Conseil Constitutionnel pour la loi sur les langues régionales

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies pour la finalité Réseaux Sociaux. Ces cookies vous permettent d’envoyer vos partages ou réactions directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés, depuis notre site ou notre application. Susceptibles d’identifier les données de connexion et de navigation de l’internaute, ces cookies permettent aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de ciblage publicitaires, notamment pour Radio France. Et enfin, ils permettent d’intégrer du contenu initialement posté par les utilisateurs de ces réseaux sociaux. En désactivant ces cookies, vous ne pourrez plus partager nos contenus directement depuis nos supports ni voir les contenus (posts, tweets, vidéos) intégrées dans nos articles et nous ne pourrons plus vous adresser de publicités ciblées sur ces réseaux.

J'autorise