"Des dérives dans l'équipe précédente" : le nouveau maire de L'Hôpital renonce à ses indemnités d'élu

Un symbole fort en Moselle-Est : le maire de L'Hôpital, Emmanuel Schuler renonce à ses indemnités d'élu. Soit 898 euros brut qu'il va reverser entièrement au CCAS, le centre communal d'action social. La décision a été votée en conseil municipal vendredi 17 juillet. Opticien de profession, le nouveau maire de cette commune de 5.300 habitants entend surtout tourner la page des dérives financières qu'il dénonce de la part de son prédécesseur à la tête de la commune pendant 19 ans, Gilbert Weber.

Factures gonflées, travaux facturés mais non réalisés, fausses factures - le nouveau maire Emmanuel Schuler

Selon Emmanuel Schuler, son renoncement à ses indemnités d'élu permettra peut-être de "réconcilier les habitants avec la politique". Il promet un audit financier, comme dans la commune voisine de St Avold. En mettant le nez dans les comptes de l'ancien maire, il a découvert des dépenses suspectes : "Frais de restaurant, carte d'essence, télépéage, des factures gonflées,et même je n'ai pas peur de parler de fausses factures".

3.000 Euros de téléphone par an d'un adjoint payé par le contribuable

Le nouvel élu donne quelques exemples : "Quand vous avez ne serait-ce qu'un adjoint qui a 3.000 euros de téléphone par an payés par le contribuable ce n'est qu'une petite goutte d'eau. Je ne fais pas une chasse aux sorcières mais quand arrive sur mon bureau des factures de mon prédécesseur pour des travaux qui, à ma connaissance n'ont jamais eu lieu, des 20.000, 25.000 euros, je me pose beaucoup de questions". Certaines factures ont d'ailleurs été bloquées et non payées, en attendant d'y voir plus clair.

Toutes les factures ont été contrôlées - l'ancien maire Gilbert Weber

Contacté, l'ancien maire de L'Hôpital, Gilbert Weber, se dit serein : "Toutes les factures ont été contrôlées", assure-t-il, en précisant par ailleurs avoir réduit la dette de la commune.