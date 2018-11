Des dizaines d'élus franciliens manifestent contre la disparition des services publics

Paris, France

Ils se sentent abandonnés par l'Etat. Des dizaines d'élus franciliens ont manifesté ce samedi matin contre la disparition des services publics. Réunis à quelques pas de l'Assemblée Nationale, ils ont répondu à l’appel du collectif « Les élus locaux en ont marre ». Une bannière sous laquelle sont rassemblés des maires de différents partis, de droite comme de gauche.

Rassemblés pour "défendre la démocratie locale", les élus franciliens @AMIF_asso ont été empêchés par les forces de l'ordre de défiler jusqu'à l'Assemblée nationale. La "photo de famille" était "prévue". "On a appris son interdiction pendant les discours" dit @laurent_sceauxpic.twitter.com/zVhHSEuCze — Maire info (@Maireinfo2) November 10, 2018

Aucune banderole, aucune pancarte mais des écharpes tricolores. A quelques encablures du palais Bourbon des maires et des élus franciliens crient leur colère. Face à la baisse continue des dotations de l'Etat et la disparition programmée de la taxe d'habitation, ces édiles se disent dans l'obligation, parfois, de "fermer certains services".

La baisse des dotations empêche aux villes d'agir

Ou de reporter à plus tard certains investissements. Exemple, avec le maire de Saint-Denis Laurent Russier qui a vu sa dotation diminuer en quelques années de 25 millions d'euros. Soit l'équivalent de 10% du budget annuel de sa ville. "Avec 25 millions d'euros on aurait pu construire tout un groupe scolaire" persifle le maire de Saint-Denis qui invite Emmanuel Macron à "enlever ses œillères" pour faire face à la "colère" des élus. "L'Etat nous méprise" dit le maire de Sceaux Philippe Laurent qui conclut, dépité : Le gouvernement "ne comprend pas ce que nous faisons, et ça ne lui paraît pas important".