Des élections départementales partielles dans le canton de Bricquebec-en-Cotentin ce dimanche

Le canton de Bricquebec - Saint Sauveur le Vicomte recherche ses nouveaux conseillers départementaux. En mars dernier, l'élection du binôme Françoise Lerossignol et Damien Ferey a été invalidée par le Conseil d'Etat, pour non-dépôt d'un compte de campagne dans les délais prévus. Les électeurs du canton sont donc appelés aux urnes, ce dimanche 14 mai, et le dimanche 21 mai, en cas de second tour. Le scrutin sera ouvert de 8 h à 18 h. Pour ces élections départementales partielles, quatre binômes se présentent.

ⓘ Publicité

Véronique Martin-Morvan et Eric Briens, "pour la continuité"

Véronique Martin-Morvan, ostéopathe, conseillère municipale de Bricquebec-en-Cotentin, et Eric Briens, maire de Saint-Sauveur-le-Vicomte, étaient les suppléants de Françoise Lerossignol et Damien Ferey, dont l'élection a été invalidée. Ils se présentent, sous l'étiquette de la majorité départementale, pour mener les projets entrepris par ces conseillers municipaux à leur terme. "Voter pour nous, c'est voter pour la continuité. Nous allons poursuivre le très bon travail mené par Françoise et Damien. Sur le numérique notamment, avec le déploiement de la fibre, sur le plan vélo, sur la santé. Nous sommes presque à mi-mandat, donc tout recommencer serait trop compliqué", explique Eric Briens.

Sylvie Dussaux et Hubert Langois "pour la proximité"

Sylvie Dussaux, cheffe d'entreprise et conseillère municipale à Bricquebec-en-Cotentin, et Hubert Langlois, maire de Golleville, se présentent également sous l'étiquette de la majorité départementale. Le but est de développer le travail mené par le conseil départemental actuellement, avec plusieurs priorités : "les services publics, l'attractivité du territoire pour lutter contre les déserts médicaux, le soutien à nos filières agricoles, l'éducation en modernisant les collèges du canton", explique Sylvie Dussaux. Elle dit vouloir "apporter encore plus aux habitants. Être une élue de proximité, qui pourra faire remonter les problématiques."

Sonia Lepoittevin et Jean-Pierre Tollemer, "pour la gauche"

Sonia Lepoittevin, maire de Rocheville et Jean-Pierre Tollemer, maire de Sottevast, se présentent sous l'étiquette divers gauche, avec quatre priorités : le social, l'écologie, l'agriculture et l'urbanisme. Être élus au conseil départemental leur permettrait de faire avancer plus facilement certains dossiers. "Nous, c'est du concret. Quand les habitants ont des questions, ils se tournent vers nous. Des fois, on a des réponses, des fois non. Donc, si on a un pied dans le conseil départemental, on pourra avoir plus d'explications, comprendre comment cela fonctionne. Par ailleurs, nous sommes la seule alternative de gauche, et nous parlons local, pas national", explique Sonia Lepoittevin.

Florence Gosselin et Emmanuel Regnouf, "pour un changement national"

Florence Gosselin et Emmanuel Regnouf, retraité, sont les candidats du Rassemblement National. Ils disent notamment vouloir redonner "du pouvoir aux maires ruraux". Emmanuel Regnouf espère être élu pour faire passer un message au gouvernement. "Les électeurs ont bien conscience que tout est décidé à Paris, par Emmanuel Macron. On doit donner une leçon de démocratie à Paris, qui refuse les référendums. Le peuple doit parler. Il est temps de mettre le bulletin RN dans l'urne, pour un vrai changement", estime-t-il.