Des élèves du lycée Viette de Montbéliard se penchent sur la campagne présidentielle

France Bleu Belfort Montbéliard donne la parole ce vendredi aux étudiants du BTS Audiovisuel du lycée Viette de Montbéliard. Ils donnent leur avis et commentent les actualités de la campagne présidentielle.

Les étudiants du BTS Audiovisuel du lycée Viette de Montbéliard ont ouvert les portes de leur studio pour parler de la présidentielle, de leur ressenti sur la campagne, et des thèmes qu'ils souhaiteraient voir abordés. Marjorie, Stéphane, Lenny et Paulain, étudiants âgés de 18 à 21 ans, se sont confiés au micro de France Bleu Belfort Montbéliard

Le ras-le-bol de l'affaire Fillon

"La campagne présidentielle de ces derniers jours a été un fiasco" résume Marjorie, qui souhaite travailler plus tard dans le monde du cinéma. Lenny, Paulain et Sylvain sont du même avis: "C'est la même chose qu'on voit depuis qu'on est gamins : les affaires, les bassesses. On en oublie les vrais problèmes et les programmes. On fait du surplace". Stéphane, étudiant de 18 ans pointe également le manque de renouvellement de la classe politique : "Ce sont toujours les même têtes que l'on voit, Francois Fillon et même Jean-Luc Mélenchon".

L'écologie et le numérique

Les étudiants espèrent ainsi que la campagne présidentielle va désormais s'axer autour des programmes des candidats. Paulain et ses camarades aimeraient ainsi que les débats s'orientent vers les thèmes du vivre ensemble, de l'écologie, mais surtout du numérique : "Celui qui prend le contrôle du numérique prend le contrôle de la planète"