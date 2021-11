Des élues franciliennes signent une tribune appelant à un #MeToo politique

Plus d'une cinquantaine d'élues franciliennes se joignent à une tribune pour demander un #MeToo politique. Publiée ce lundi 15 novembre dans le journal Le Monde, cette tribune appelle les partis et les élus à écarter les auteurs de violences sexistes et sexuelles du monde politique.

Elles sont adjointes au maire, collaboratrices parlementaires ou simplement citoyennes... Plus de 250 femmes travaillant dans le milieu de la politique signent une tribune, publiée ce lundi 15 novembre dans Le Monde pour appeler à un #MeToo politique.

À quelques mois de l'élection présidentielle, les signataires demandent aux partis et aux élus d'écarter les auteurs de violences sexistes et sexuelles du monde politique :"C’est aux partis et mouvements que revient le choix d'investir ou non un ou une candidate aux élections législatives. Ce sont eux qui embauchent des équipes de campagne, dont les membres doivent aussi être irréprochables. C’est aux maires qu’il revient de parrainer ou non un ou une candidate à l’élection présidentielle ", expliquent les auteurs de la tribune.

Plus d'une cinquantaine de signataires franciliennes

Plus d'une cinquantaine d'élues franciliennes ont signé la tribune. On retrouve notamment Alice Coffin, conseillère de Paris, Audrey Pulvar, élue à Paris et conseillère régionale d'Ile-de-France, Nadia Azoug, élue à la Ville de Pantin et membre du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ou bien Danièle Obono, députée de Paris.

Les signataires annoncent également participer à la marche contre les violences sexistes et sexuelles organisée par l'association Nous Toutes le 20 novembre prochain.