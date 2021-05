Des élus berrichons proposent une charte anti-éoliennes

Réunis au sein de la nouvelle association Berry Energie et Paysages, un groupe d'élus de l'Indre et du Cher propose aux candidats aux élections régionales et départementales et aux responsables politiques locaux de signer une huit engagements contre les éoliennes.

Huit mesures pour lutter contre les éoliennes en Berry. L'association Berry Energie et Paysages, créée par cinq élus de l'Indre et du Cher, propose aux élus locaux et aux candidats départementales et régionales de signer une charte anti-éoliennes. L'objectif, affirme ce collectif, est de "fédérer les élus (...) attachés à la protection de l'environnement, notamment de la flore, de la faune, des paysages, du patrimoine bâti et culturel, et à la qualité de vie des habitants afin de contester toutes les atteintes industrielles notamment l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés."

Berry Energie et Paysages adopte plusieurs mesures, notamment "l'interdiction de tout nouveau projet éolien en Berry" et attend un "engagement départemental et régional à réduire l'impact de l'éolien dans les zones déjà saturées". L'association souhaite donner la voix aux opposants et leur accorder davantage de place dans les "instances consultatives et décisionnelles". Berry Energie et Paysage est favorable à des "consultations et référendums locaux pour tout projet déjà lancé mais non construit dans les communes situées dans un rayon de 20 kilomètres". Et appelle au "subventionnement des associations anti-éoliennes". Les élus signataires attendent de la "transparence", en termes d'impact financier et écologique.

A la tête de l'association, un quintet d'élus. Alexis Renault Sablonière, adjoint à Meunet-sur-Vatan, Marylin et opposant de longue date à plusieurs projets éoliens sur sa commune ; Maryline Brossat, maire de Touchay conseillère départementale candidate à sa réelection dans le canton de Châteaumeillant ; Gilbert Blanc, maire de Mâron ; Annie Barreau, maire de Brives ; Cédric Gourin, conseiller municipal de Lury-sur-Arnon.