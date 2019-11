Des élus centristes au secours des bas salaires

Dans une tribune publiée ce dimanche, plusieurs élus du MoDem et de l'UDI suggèrent au gouvernement de réunir un "Grenelle social" en vue d'une augmentation des salaires, alors que l'exécutif est confronté à plusieurs conflits sociaux et redoute une "convergence des luttes".

Le gouvernement "doit convoquer une grande conférence sociale" réunissant notamment les représentants des syndicats et du patronat, "pour dessiner, sans attendre le 5 décembre (journée de mobilisation contre la réforme des retraites), le chemin vers un sursaut national" écrivent le chef de file des députés MoDem Patrick Mignola, le leder des sénateurs centristes Hervé Marseille, et le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde dans une tribune publiée ce dimanche dans Le Parisien.

"Tendons-leur la main, sur le modèle de la mobilisation nationale pour l'emploi et la transition écologique qui tarde trop à se concrétiser", ajoutent ces responsables du Mouvement démocrate (MoDem) et de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), après une semaine marquée notamment par le premier anniversaire de la mobilisation des gilets jaunes.

"Le gouvernement a augmenté le pouvoir d'achat en allégeant la feuille d'impôt, les entreprises et les syndicats doivent s'accorder pour augmenter la feuille de paie", suggèrent-ils, faisant valoir qu'ils s'agit "d'argent pour vivre mieux et pouvoir participer au grand défi de la transition écologique".

"Nous devons bâtir ensemble un élan national, qui réconcilie les Français autour de la lutte contre les inégalités"

Les signataires de la tribune invitent les participants à cette conférence à négocier un "rééquilibrage entre le prix du travail et celui du capital". Ils rappellent qu'en 10 ans, la rémunération du capital a augmenté sept fois plus vite que la rémunération du travail.

Le 5 décembre, "il n'y aura ni vainqueurs, ni vaincus", estiment-ils. "L'État a mis sur la table des solutions et des financements. Peut-être insuffisants ou imparfaits, ou mal répartis mais il a fait sa part du chemin. Plutôt que de le laisser seul face à la rue, tous les acteurs sociaux doivent se retrouver pour inventer la grande négociation collective, le Grenelle du XXIe siècle", soutiennent-ils.