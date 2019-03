Des élus de la Somme tentent de se faire entendre au déjeuner organisé par Emmanuel Macron à l'Elysée

Des élus et la préfète de la Somme sur le perron de l'Elysée

Paris, France

Environ 160 élus des cinq départements des Hauts-de-France rassemblés à l'Elysée pour un déjeuner-débat avec Emmanuel Macron. Des maires, des parlementaires, les présidents des conseils départementaux et Xavier Bertrand, le président du conseil régional. Certains de ces élus, comme Patrick Gaillard, le maire de Flixecourt, venaient à l'Elysée pour la première fois. Il a traversé la cour de l'Elysée sous l'oeil des photographes et des caméras : "On a l'habitude de voir tout ça à la télé, c'est assez impressionnant."

Les élus ont traversé la cour de l'Elysée devant un parterre de journalistes © Radio France - Claudia Calmel

Les échanges ont débuté vers 13 heures dans une des salles de réception de l'Elysée. Une réunion pour permettre à ces élus de faire remonter les problématiques liées à leurs territoires respectifs.



Des échanges courtois

C'est Jean-Claude Billot, le président de l'association des maires de la Somme, qui a pris la parole en premier après le mot de bienvenue d'Emmanuel Macron.



Chaque table de huit élus ensuite désigné deux interlocuteurs chargés de poser les questions. Transports, baisse des dotations de l'Etat, inquiétudes liées au Brexit, canal Seine-Nord... De nombreux sujets ont été soulevés par les élus. Brigitte Fouré, le maire d'Amiens à notamment interpellé Emmanuel Macron sur les soucis récurrents de la ligne SNCF Amiens-Paris. Le président de la République a reconnu que la dégradation de cette ligne était "inacceptable".



Un déjeuner boycotté par certains élus

Plusieurs élus ont décliné l'invitation du président de la République, regrettant un temps de parole qu'ils jugent trop court (2 minutes par personne). Le député de la France Insoumise François Ruffin a, par exemple, décidé de ne pas se rendre à l'Elysée et d'organiser un pique-nique près du palais présidentiel.