Des élus de Seine-Saint-Denis dénoncent une politique "anti logement social" de Valérie Pécresse

Les élus communistes de Plaine Commune, qui regroupe Saint-Denis et huit communes voisines, lancent la fronde contre la politique en matière de logement de Valérie Pécresse. Ils dénoncent des baisses de financement drastiques des constructions de logements sociaux par la région.

Pour les élus de Plaine Commune (qui regroupe Saint-Denis et les huit villes voisines) la baisse du financement des logements sociaux par la région Île-de-France a des conséquences. "Sur les programmes de constructions neuves, pour certaines en chantier, c'est 3,5 millions d'euros retirés" regrette Stéphane Peu, président de Plaine Commune Habitat, l'office HLM du territoire. Des projets qui ne sont pas remis en cause mais l'office va devoir les financer par l'emprunt ou au détriment de la maintenance.

30 millions d'euros en moins pour les constructions de logements sociaux

La majorité de droite au conseil régional a voté la semaine dernière son budget 2017. Il réduit le financement des constructions de logements sociaux en Île-de-France de 30 millions d'euros (40 millions cette année, contre 70 en 2016). La présidente Les Républicains, Valérie Pécresse assure qu'il s'agit d'un transfert de compétence à la Métropole du Grand Paris, dont le territoire couvre la Seine-Saint-Denis. "La métropole du Grand Paris a récupéré la compétence logement, nous respecterons strictement la compétence et nous ne financerons plus que du logement sur la très grande couronne, mais on ne baisse aucun des budgets" assure-t-elle.

De son côté Patrick Braouezec, le président de Plaine Commune, assure que ce transfert ne se fera qu'au 1er janvier 2019, soit deux ans pendant lesquelles les budgets sont perdus. Il dénonce aussi la politique "anti ghettos" de Valérie Pécresse : cette décision, votée dès l'an passé, de ne plus financer les constructions de logements dits "très sociaux" dans les communes qui comptent déjà 30%, ou plus, de HLM.

Les élus de Plaine Commune se disent impactés par la baisse de financement du logement social. Rémi Brancato Partager le son sur : Copier

"Assimiler le logement social au ghetto, c'est ne pas connaître ce qu'est le logement social"

"Aujourd’hui les poches de pauvreté sont plus dans l'habitat ancien donc il faut arrêter de dire que le logement social serait la source des difficultés, bien au contraire pour beaucoup de gens c'est l'accession à un logement décent" défend-il. "Assimiler le logement social au ghetto, c'est ne pas connaître ce qu'est le logement social, qui est généraliste" abonde Stéphane Peu.

Stéphane Peu dénonce la politique "anti-logement social" de Valérie Pécresse. Partager le son sur : Copier

Le président de Plaine Commune rencontre vendredi Geoffroy Didier, vice- président de la région en charge du logement pour lui exposer ces griefs et lui demander une dérogation pour le territoire de Plaine Commune et le maintien des financements régionaux.