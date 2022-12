Des élus des Vals du Dauphiné demandent publiquement la démission de la présidente Magali Guillot

Le conseil communautaire des Vals du Dauphiné est agité ce mardi 6 décembre. Les élus sont rassemblés à La Tour-du-Pin (Isère) pour cette séance. La présidente, Magali Guillot, est au cœur des débats malgré son absence, elle qui se dit fiévreuse. Plusieurs élus appellent à sa démission pour des dysfonctionnements.

Un sujet qui n'est pas nouveau. Il y a plus de deux semaines les 36 maires des communes membres des Vals du Dauphiné, les vices-présidents et la présidente Magali Guillot, se sont réunis pour leur réunion mensuelle. Pendant l'échange, plusieurs élus ont appelé la présidente à prendre ses responsabilités et à tourner la page, l'enjoignant même à quitter son poste. Ils dénoncent des dysfonctionnements au sein de la communauté de communes. Magali Guillot est aussi soupçonnée de fraude fiscale et une plainte a été déposée pour abus de confiance dans le cadre de sa gestion de l'Ehpad des Pérolines à Saint-André-le-Gaz.