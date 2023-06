Des élus du département de l'Indre disent stop à l'implantation d'éoliennes sans concertation

Au conseil départemental de l'Indre, des élus et des associations anti-éoliennes se sont réunis pour demander un moratoire sur l'installation des éoliennes dans le département.

"On a fait notre part"

"On a fait notre part, dénonce Marc Fleuret, le président du conseil départemental de l'Indre. Puisqu'aujourd'hui, on produit en énergie propre sur le territoire 60 % de notre besoin en énergie, alors qu'en 2030, l'objectif, c'est de produire 40 % des besoins de la population en énergie renouvelable." Un objectif fixé par par la loi relative à la transition énergétique.

C'est pour ça que pour Nicolas Forissier le député de la deuxième circonscription de l'Indre, i**l faut créer un moratoire pour discuter de l'installations de nouvelles éoliennes. *"***Nous demandons qu'on puisse se poser autour de la table et qu'on puisse dire "Ici, on en est peut en mettre encore quelques unes, mais là, non", explique l'élu. Parce que ça nuirait trop à la qualité de vie, à l'authenticité de notre territoire, à ses paysages, à son harmonie. Il y a un moment où on ne peut pas prendre toutes les éoliennes à la place des autres, c'est pas possible."

Un moratoire déjà demandé en 2020

L'idée d'un moratoire sur l'installation des éoliennes dans l'Indre n'est pas nouvelle. L'ancien président du conseil départemental, Serge Descout, avait déjà envoyé une lettre au préfet à ce sujet en 2020. Mais pour Pierre Dumont, le président de l'association Vivre en Boischaud, cette concertation reste nécessaire. "L'enjeu est vital pour le département, pour son attractivité bien sûr, pour le bien être de ses habitants, pour sa culture, pour ses paysages, pour sa qualité de vie ... Evidemment, je suis pour tout ce qui pourra freiner sinon stopper l'invasion éolienne. C'est évident."

Ce que souhaiteraient aussi les participants à cette réunion ce que l'avis des maires et des conseils municipaux soient respectés avant qu'une éolienne ne soit construite sur leur commune