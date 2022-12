Des élus du Pays Sabolien reviennent d'Ukraine après avoir signé un accord de jumelage

"Le voyage s'est très bien passé", rassure Daniel Chevalier, le président de la communauté de communes du Pays Sabolien en Sarthe. Il est rentré ce vendredi 2 décembre de trois jours de voyage en Ukraine. "Un voyage loin d'être touristique", souligne-t-il car il s'est rendu avec d'autres élus et des bénévoles à Drohobytch, une ville à l'Ouest de l'Ukraine. Ces Sarthois ont ainsi signé la première étape du processus de jumelage avec cette municipalité. Ils ne sont pas venus les mains vides, puisqu'ils ont apporté près de 300 tonnes de dons comme des lits médicaux, des médicaments, des couches ou encore des bouteilles d'eau minérale.

ⓘ Publicité

Le président de la communauté de communes du Pays Sabolien rentre en Sarthe bouleversé par ce qu'il a vécu. "Nous avons signé nos accords dans une grande salle municipale mais nous avons dû sortir rapidement parce qu'il y a eu une alerte aux missiles", raconte Daniel Chevalier. Toute l'assemblée a dû se précipiter pour se mettre à l'abri. "Cela fait bizarre de devoir marcher très vite parce qu'on entend une sirène ! C'est autre chose que de l'entendre dans son fauteuil devant sa télévision."

La cérémonie a dû être écourtée en raison d'une alerte à l'attaque. - Olivier Gaborit

Cet élu sarthois garde aussi en mémoire la rencontre avec les Ukrainiens. "On voit les gens. On leur serre la main. On croise leur regard qui porte à la fois tout leur malheur et toute leur détermination."

loading

Durant ce séjour, la délégation sarthoise a été accueillie par un groupe folklorique qui a chanté la Marseillaise. "C'est un moment de grande émotion. On a aussi visité des centres d'accueil où sont hébergés des civils déplacés. Ils sont environ 20.000 dans ce territoire. On rencontre des gens qui ont tout perdu c'est très difficile à supporter parce qu'on est entre le voyeurisme et le soutien, le partage d'émotions avec eux."

C'est quoi la suite ?

Des échanges réguliers via les messageries cryptées vont avoir lieu assure Daniel Chevalier. Il lui tarde de pouvoir accueillir en retour une délégation d'élus ukrainiens "pour leur faire découvrir ce qu'est la communauté de communes et la Sarthe". "Notre département a aussi une carte à jouer d'un point de vue culturel, touristique, économique."

loading

Il voit aussi l'intérêt que peut en tirer la Sarthe. "La région ukrainienne dans laquelle nous étions est une région à proximité de montagne, industrielle, orientée vers le numérique."

Pour l'heure, la communauté de communes du Pays Sabolien ne peut pas accueillir de délégation d'élus ukrainiens car ils ont interdiction de quitter leur pays. Les hommes âgés entre 18 et 60 ans sont obligés de rester en Ukraine depuis le début de la guerre. Le conflit dure depuis le 24 février 2022.