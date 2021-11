Des élus gardois appellent Emmanuel Macron à briguer un deuxième mandat

Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, plus de 600 maires souhaitent que le président de la république Emmanuel Macron brigue un second mandat. Parmi eux, des élus gardois.

Les soutiens d'Emmanuel Macron sont en ordre marche à moins de cinq mois du premier tour de l'élection présidentielle. Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, plus de 600 élus locaux l'appelle à briguer un deuxième mandat. "La France a besoin de continuité et de stabilité" précisent-ils. Parmi ses édiles, on retrouve le maire de Bagnols sur Cèze Jean-Yves Chapelet, le maire Combas Michel Debouverie, le maire de Montclus Benoit Trichot ou encore le maire de Saint-Etienne-des-Sorts Patricia Garnero.

Le Lozérien Alain Argilier, maire de Vébron, fait également partie des signataires.