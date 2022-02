Des élus mayennais prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens

Des élus mayennais comme Florian Bercault, Olivier Richefou et Solène Mesnager sont d'accord pour accueillir des réfugiés ukrainiens en Mayenne. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, plus de 360 000 Ukrainiens ont fui leur pays en guerre.

Selon les Nations unies, 368 000 personnes ont déjà fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe jeudi dernier. De nombreux pays européens hébergent déjà certains Ukrainiens comme la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. En France, les appels à l'accueil de citoyens ukrainiens se multiplient, y compris ici en Mayenne.

Le maire de Laval, Florian Bercault, y est favorable, s'il peut bénéficier du soutient de l'État, explique-t-il. "_Le droit d'asile doit évidemment être pour les Ukrainiens_. Je rappelle que c'est avec l'État que l'on peut réaliser ces opérations de rapatriement. On se tient à la disposition de l'État et du gouvernement pour accueillir ces familles si nécessaire." Le maire de Laval a déjà ouvert les portes de sa ville à quatre familles afghanes, arrivées il y a quelques jours.

Pour la conseillère régionale des Pays de la Loire, Solène Mesnager, "on doit mettre tout en oeuvre, pour les accueillir, pour leur assurer des conditions décentes d'accueil, parce que ça n'a pas toujours été le cas en France." Elle ajoute : "aux élus locaux de mettre à disposition, pourquoi pas, des logements, de l'aide alimentaire pour pouvoir les accueillir dignement."

Le président du Département Olivier Richefou rappelle à son tour que c'est une tradition de la Mayenne. "Le Département a la responsabilité des mineurs non accompagnés, donc des mineurs étrangers qui arrivent sur le territoire. Il y en a 250 en Mayenne que nous accueillons et bien évidemment, nous le faisons déjà et nous le ferons encore plus pour des gens avec qui nous avons un lien particulier."

Plusieurs villes de France se sont engagées à recueillir des réfugiés ukrainiens comme Lille et Lyon.