Des élus normands remontés contre l'annulation de dotations aux collectivités

Le porte-parole du gouvernement a confirmé ce mercredi l'annulation de 300 millions d'euros de crédits de l'État destinés aux collectivités territoriales pour 2017. En Seine-Maritime et dans l'Eure, il s'agit d'un nouveau mauvais signal.

Emmanuel Macron avait promis le 17 juillet, lors de la Conférence nationale des territoires au Sénat, de ne pas toucher aux crédits alloués aux collectivités. Mais cette promesse concernait 2018 et les coupes annoncées portent sur l'exercice 2017.

Dans l'Eure, le conseil départemental relativise. 300 millions divisés par le nombre de départements, de régions, de communes ou d'agglos en France, cela devrait amoindrir le choc. Il n'y a pas de crainte sur les projets déjà engagés mais plutôt sur les futurs chantiers comme ceux lancés dans le cadre des contrats politiques de la ville qui sont amputés au niveau national de 46,5 millions d'euros.

Les élus doivent changer de méthode

Cette annonce est un nouveau mauvais signal pour Dominique Chauvel, maire de Saint-Valery-en-Caux. "Dans ma commune, depuis 2014, nous avons perdu plus de 500.000 euros en dotations de l'État. Si on continue comme ça, c'est un certain nombre de projets qui peuvent être remis en question", s'insurge-t-elle. "On gère différemment mais cela devient compliqué", ajoute Dominique Chauvel.

On doit redoubler de vigilance" - le maire de Neufchâtel-en-Bray

Les élus doivent parfois revoir leurs ambitions à la baisse. À Neufchâtel-en-Bray, le maire Xavier Lefrançois est en train de modifier le projet d'aménagement du centre social de la commune. "Il y avait 300.000 euros supplémentaires pour l'aménagement des voiries et de tout l'espace parking. Cela risque d'être remis en question car cette baisse de dotations nous oblige à redoubler de vigilance", explique-t-il. "Je préfère faire cela que d'emprunter et mettre en difficulté la commune".