Des élus s'opposent à l'augmentation de la taxe foncière dans l'agglomération de Sète

Les discussions vont être musclées au conseil communautaire de Sète Agglopôle Méditerranée ce jeudi à 17 heures. L'augmentation de la taxe foncière sur l'agglomération de Sète doit être votée. Son taux va passer de 2,33 à 4,10 %. Ce qui représente une augmentation moyenne de 200 euros par an pour les propriétaires de logements bâtis des 14 communes de l'agglomération.

Opposition à l'augmentation de la taxe foncière

Certains maires sont contre. Notamment celui de Mèze, celui de Poussan et celui de Montbazin. "Il y a une certaine logique à avoir. On fait le maximum d'économies au niveau municipal. L'an dernier, on a fait baisser la taxe foncière dans la commune. Ce n'est pas pour aller, de l'autre côté, voter l'augmentation à l'agglomération" explique l'édile de Mèze, T hierry Baëza.

Le président de Sète Agglopôle Méditerranée, François Commeinhes l'entend. Mais il ne trouve pas cela cohérent. "Dans la vie, il faut faire des choix. Certains maires demandent à ne pas augmenter les impôts alors qu'ils demandent des investissements pour des structures dans leurs communes."

Sauf que pour mettre de l'argent dans ces structures telles qu'un lieu culturel, une piscine ou un office de tourisme par exemple, il faut bien augmenter les recettes se défend François Commeinhes. L'investissement est de 60 millions d'euros par an selon lui. "Tout ça, c'est de l'argent qui sort des recettes de Sète Agglopôle Méditerranée. Si on n'augmente pas les impôts, il faudra réduire la voilure. Sinon, il faut avoir le courage de ses ambitions."