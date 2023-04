Insulte raciste supposée du président de Tours Métropole Frédéric Augis : réactions d'élus tourangeaux

Révélée ce jeudi par nos confrères de France 3, l'affaire d'une insulte proférée par le président de Tours Métropole Frédéric Augis à l'encontre de l'un de ses vice-présidents, Cédric De Oliveira, fait réagir plusieurs élus et partis politiques en Touraine.

ⓘ Publicité

"L’injure à caractère raciste n’a de place nulle part" - Jean-Gérard Paumier, président du Département d'Indre-et-Loire

"L’injure à caractère raciste n’a de place nulle part, en particulier dans les Institutions républicaines qui ont un devoir d’exemplarité, écrit le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire Jean-Gérard Paumier. C’est pourquoi j’apporte tout mon soutien à Monsieur Cédric de Oliveira qui en est victime. Mon vœu de président du conseil départemental et de conseiller métropolitain est que la Métropole reste LA METROPOLE DU RESPECT que j’ai vécue aux côtés de son président Monsieur Philippe Briand et avant lui du président Jean Germain. Il en va de son honneur, de sa cohésion et son efficacité".

Présent comme Frédéric Augis au conseil régional, c'est d'abord le conseiller métropolitain et conseiller régional PS Jean-Patrick Gille qui a commenté. "On va finir par croire qu'il y a une malédiction de la Métropole. Une affaire comme celle-ci n'est jamais bonne pour la démocratie. Les gens attendent une forme d'exemplarité de leurs élus. J'ai le sentiment qu'il y a d'autres considérations comme la préparation des sénatoriales, mais aussi la modification que le président Augis a produit dans la Métropole, créée des tensions très fortes dans la droite locale. Et bien, c'est leur problème".

Le maire franco-portugais de La Riche trouve cela inacceptable

Felipe Fereira-Pousos a lui rapidement répliqué dans un communiqué de presse. "Je tiens à adresser tout mon soutien à mon collègue Cédric De Oliveira, explique le maire franco-portugais de La Riche. Je pense sincèrement aussi à la communauté portugaise de Touraine, aux parents et grands-parents dont l’histoire se mêle à celle de notre département depuis plusieurs décennies. Le racisme est un délit. On ne peut qu’attendre qu’une enquête soit ouverte pour établir la réalité des faits". Et au micro de France Bleu Touraine, le maire de La Riche, évincé de l'exécutif métropolitain il y a quelques semaines, poursuit : "on ne peut pas rester insensible, a minima on peut être choqué, et si c'est avéré, ça serait du racisme ! ça n'est pas acceptable et c'est un truc incroyable !"

Le maire de Tours, prudent, en appelle à l'apaisement

Dans un succinct communiqué, le maire de Tours écrit que "si des propos racistes ont été tenus, comme il a été rapporté dans différents médias, il est évident qu'ils sont à condamner avec la plus grande fermeté, écrit Emmanuel Denis. J'en appelle à l'apaisement et à retrouver un climat de sérénité pour que nous puissions nous concentrer sur l'avenir de la métropole et les projets structurants engagés et à engager."

Le Parti socialiste s'en mêle aussi

Dans la soirée , voici ce que la fédération d'Indre-et-Loire du Parti socialiste a écrit en réaction : "dans les périodes troubles que nous connaissons, où les Français affichent de plus en plus leur méfiance vis-à-vis des responsables politiques, les élus de la République ont plus que jamais la responsabilité de défendre la démocratie et de faire la démonstration qu’elle constitue un régime politique efficace pour prendre des décisions et préparer l’avenir. En démocratie, le débat politique est un échange d’arguments de fond et les désaccords sont tranchés par des délibérations et des votes. Les invectives nuisent gravement à la nécessaire sérénité des débats. Elles sont à condamner d’autant plus fermement quand elles revêtent un caractère raciste."

Réaction du groupe Gauche, Ecologiste et Solidaire de Joué-lès-Tours

Le groupe Gauche, Ecologiste et Solidaire de Joué-lès-Tours s'ajoute aux nombreuses réactions. "Nous condamnons fermement les propos attribués à Frédéric Augis à l’encontre de Cédric de Oliveira, maire de Fondettes" écrit le groupe Joué Ensemble. "De tels propos xénophobes sont inexcusables de la part d’un élu, maire et président de la Métropole qui se doit d’être respectueux des valeurs de la République. Nous adressons notre soutien à la communauté portugaise qui a pu se sentir choquée par de tels propos".