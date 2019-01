Des gilets jaunes ardennais ambitionnent de se présenter à des élections

Rethel, France

À Rethel (Ardennes), les gilets jaunes tentent de se structurer. Une quarantaine d'entre eux s'est réunie ce jeudi soir à la mairie. Depuis quelques jours, ils ont le droit d'utiliser une fois par semaine une salle de l'hôtel de ville de Rethel pour se rencontrer.

Ils ont débattu sur divers sujets : l'organisation de la prochaine manifestation, les éventuels rapprochements avec d'autres gilets jaunes des Ardennes et surtout, la création d'une association.

Les gilets jaunes ont réfléchi au nom à lui donner. Ce sera peut-être "Les citoyens", "Les citoyens ardennais", ou encore "Les citoyens Rethélois", mais rien n'est pour le moment fixé. Avec l'espoir, derrière, d'avoir un mouvement plus structuré confie Dominique : "Il faut se structurer parce que ça part un peu dans tous les sens, ça nous permettra d'avoir quelque chose de viable à long terme.", explique-t-il.

Le projet de créer une association, ces gilets jaunes le doive en partie à Fabrice, l'un des leaders, qui souhaite que les idées des gilets jaunes soient mieux portées : "Ça nous permettra de remonter un peu plus haut nos idées, aux députés par exemple, et d'arriver à mieux se faire comprendre et entendre", confie-t-il.

Et le principal objectif de cette association sur la durée, c'est même de présenter des gilets jaunes à des élections. Hervé Cambraye est un autre porte-parole des gilets jaunes Rethélois : "Pour se faire entendre, il faut pouvoir accéder à un certain pouvoir. Pas le pouvoir exécutif, celui d'en haut, car on n'est pas assez structuré. Mais commencer déjà pourquoi pas par une liste aux européennes, ou pourquoi pas les municipales. Mais on veut rester en même temps apolitique !", assure-t-il.

Cette idée d'élection semble acceptée dans les rangs de ces gilets jaunes, à quelques exceptions près comme Martin (prénom modifié) pour qui "la politique, faut pas s'en mêler !"